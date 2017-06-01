МВД потребовало ввести «презумпцию доверия» к сотрудникам полиции и считать их действия «априори правомерными»

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Зубов отметил, что «презумпция доверия» подразумевает, что действия полицейских «априори считаются правомерными». Зубов добавил, что если полицейский поступил неправильно или превысил полномочия, то его действия должны доказываться позже «в судебном или ином порядке». По его словам, если сотрудники правоохранительных органов предъявляют свои законные требования, то «любой гражданин обязан их исполнить». «Это должно быть в крови каждого человека», — подчеркнул Зубов.Член Совета при президенте по правам человека Павел Чиков уверен, что новое предложение (ввести «презумпцию доверия») — это попытка «сбить повестку» после жесткого задержания декламировавшего Шекспира мальчика.«МВД пытается противостоять скандалу с арбатским мальчиком и решили, что лучшая защита — это нападение. Властям не нравится эмоциональный накал общества и недовольство кажется им манипуляционным, поэтому сейчас будут пытаться сбить эту волну недовольства», — заявил Чиков. По его словам, весной МВД уже вносил законопроект с изменениями в закон о полиции, который содержал положение о презумпции о доверии сотрудникам, однако его «завернули».Депутаты Государственной думы в апреле 2017 года предложили внести поправки в закон «О полиции» и разрешить полицейским открывать огонь в толпе для «предотвращения террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные здания или объекты органов государственной власти». В декабре 2015 года Госдума предоставила такое право сотрудникам ФСБ, а в июле 2016 года такими полномочиями были наделены бойцы Росгвардии.«Государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей. Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении [своих] обязанностей», — подчеркивается в законопроекте.Депутаты предложили разрешить полицейским открывать огонь и по женщинам, если у них нет «видимых признаков беременности». Также у сотрудников МВД появится возможность проникать в «жилые и иные помещения, на земельные участки и территории» для задержания застигнутых на месте преступления граждан.Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев. Они объяснили необходимость принятия законопроекта тем, чтобы защитить «права и законные интересы граждан». По их словам, в действующем законодательстве существует «ряд проблем, препятствующих органам внутренних дел эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств».Фото otvet.mail.ru