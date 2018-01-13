МВД исключило из списка стран для отпуска сотрудников Турцию, Египет, Марокко, Тунис и Таиланд

522

Сотрудникам МВД в 2018 году разрешено проводить отпуск всего в тринадцати зарубежных странах. Это бывшие союзные республики СССР — Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан, а также не признанные большинством стран международного сообщества, но признанные Россией республики Южная Осетия и Абхазия.Эти страны подходят скорее для экскурсионного отдыха — искупаться в море можно в Абхазии или в Азербайджане, но для круглогодичного пляжного отдыха они не подходят.Стран дальнего зарубежья в списке всего три — Вьетнам, Китай и Куба. Здесь можно организовать пляжный отдых в любое время года.В этом году в список не вошли Турция, Египет, Марокко, Тунис, Таиланд и несколько других стран, которые были разрешены к посещению в 2015 и 2016 годах.Эксперты АТОР также отмечают, что в некоторые страны организовать поездку в отпуск будет непросто: например, между Россией и Туркменистаном действует визовый режим, а организованного туристического отдыха для россиян на этом направлении почти не существует. Слабо развиты в России услуги по организации туров в Среднюю Азию — Казахстан, Киргизию и Таджикистан.Довольно дорогим направлением будет Узбекистан, так как «туристические поездки туда ограничены сезонностью и высокой ценой перелета», отмечает АТОР.Перечень разрешенных для посещения во время отпуска сотрудниками МВД стран был определен на основании анализа «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки», говорится в тексте документа.Руководители подразделений МВД будут руководствоваться документом при рассмотрении заявок своих подчиненных на отпуска.В 2016-м после начала сирийской кампании, сбитого турками самолета и авиакатастрофы над Синаем МВД все еще считало Турцию, Египет, Марокко и Тунис странами безопасными, вместе с Мьянмой и Никарагуа. В 2017-м исключили Тунис, Египет, Турцию и Никарагуа. Зато добавили «безопасную» ПалестинуРБК направил запрос в МВД России.