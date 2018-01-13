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МВД исключило из списка стран для отпуска сотрудников Турцию, Египет, Марокко, Тунис и Таиланд

13 января 2018 00:58
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Отдохнуть можно лишь в 13 странах, большинство из которых — бывшие республики СССР.
Как информирует РБК, МВД согласовало список стран, где смогут провести отпуск сотрудники ведомства. Об этом сообщает Ассоциация туроператов России (АТОР) со ссылкой на распоряжение главы МВД Владимира Колокольцева, подписанное в конце декабря 2017 года.

Сотрудникам МВД в 2018 году разрешено проводить отпуск всего в тринадцати зарубежных странах. Это бывшие союзные республики СССР — Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан, а также не признанные большинством стран международного сообщества, но признанные Россией республики Южная Осетия и Абхазия.

Эти страны подходят скорее для экскурсионного отдыха — искупаться в море можно в Абхазии или в Азербайджане, но для круглогодичного пляжного отдыха они не подходят.

Стран дальнего зарубежья в списке всего три — Вьетнам, Китай и Куба. Здесь можно организовать пляжный отдых в любое время года.

В этом году в список не вошли Турция, Египет, Марокко, Тунис, Таиланд и несколько других стран, которые были разрешены к посещению в 2015 и 2016 годах.

Эксперты АТОР также отмечают, что в некоторые страны организовать поездку в отпуск будет непросто: например, между Россией и Туркменистаном действует визовый режим, а организованного туристического отдыха для россиян на этом направлении почти не существует. Слабо развиты в России услуги по организации туров в Среднюю Азию — Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

Довольно дорогим направлением будет Узбекистан, так как «туристические поездки туда ограничены сезонностью и высокой ценой перелета», отмечает АТОР.

Перечень разрешенных для посещения во время отпуска сотрудниками МВД стран был определен на основании анализа «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки», говорится в тексте документа.

Руководители подразделений МВД будут руководствоваться документом при рассмотрении заявок своих подчиненных на отпуска.

В 2016-м после начала сирийской кампании, сбитого турками самолета и авиакатастрофы над Синаем МВД все еще считало Турцию, Египет, Марокко и Тунис странами безопасными, вместе с Мьянмой и Никарагуа. В 2017-м исключили Тунис, Египет, Турцию и Никарагуа. Зато добавили «безопасную» Палестину

РБК направил запрос в МВД России.





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