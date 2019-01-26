МВД: Куда идти и что делать, если потерялся ребенок?

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Маленькие дети обычно находятся под пристальным присмотром родителей, бабушек или дедушек, других родственников или няни. Но в некоторых случаях, в том числе во время массовых гуляний, достаточно отвлечься на несколько секунд, как малыш тут же исчезнет. Полицейские предлагают взрослым несколько рекомендаций, соблюдение которых может сыграть решающую роль в благополучном исходе подобных ситуаций.Помните: каждый ребенок должен знать свои Ф.И.О., адрес места проживания, Ф.И.О. родителей, по возможности – номер телефона. ОБЯЗАТЕЛЬНО при ребенке должен быть номер мобильного телефона родителей (на листке бумаги в кармане, на нашивке на одежде, написан на браслете). ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ заранее, где можно встретиться в случае, если ребенок потерялся. При этом к предполагаемому месту встречи необходимо подойти и показать ориентиры, так как ребенок не всегда может точно сообразить, о каком конкретном объекте идет речь. Ориентиры места встречи должны быть хорошо видны с любой точки предполагаемого маршрута.Не лишним будет объяснить ребенку, как вести себя с незнакомым человеком на улице. Расскажите, что если взрослый человек предлагает что-то (конфету, мороженое, собачку, велосипед, новый телефон, «прокатить на красивом автомобиле») – ни в коем случае нельзя никуда идти с незнакомым человеком и что-то брать. Если незнакомец пытается увести подальше от людей, то нужно пытаться всячески привлечь внимание окружающих, громко кричать. В подобных случаях эффективнее будет произносить фразу: «Я вас не знаю, не трогайте меня». В противном случае окружающие могут принять крики ребенка за выражение капризов.Ребенок может пропасть по-разному. Единого сценария нет. Тем более что слово «пропал» включает и слово «сбежал». В подобных случаях также необходимо обращаться в полицию. Кроме этого, следует:Вспомнить все, о чем говорил ребенок в последнее время;Обзвонить друзей и знакомых подростка. В большинстве случаев дети, сбежавшие из дома, пытаются найти приют в знакомой среде. Стоит общаться не только с самими друзьями, но и с их родителями. Дети могут скрывать, например, факт нахождения беглеца у них дома;Параллельно звонкам следует проверить, на месте ли ценные вещи, деньги, теплые вещи и документы. Иногда подросток может забрать то, что важно для него;При обращении в органы внутренних дел необходимо:- иметь при себе документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем;- вспомнить приметы, в том числе особые, ребенка и его одежды (рост, телосложение, цвет волос, черты лица, рисунок на футболке, куртке, рюкзаке, наличие и расположение шрамов, татуировок, родимых пятен и т.д.).Следует при себе иметь фотографию несовершеннолетнего, которая может наиболее полно рассказать о внешности пропавшего. В ходе разговора с сотрудниками полиции постарайтесь ответить на все вопросы. Не скрывайте информацию о друзьях ребенка, привычках, подозрительных ситуациях и увлечениях, конфликтах в семье или в школе. Данная информация может помочь полицейским определить местонахождение пропавшего несовершеннолетнего.Обратиться в полицию можно по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, каждый из родителей может бесплатно установить на смартфон своего ребенка «Мобильное приложение МВД России». С помощью данного приложения несовершеннолетний сможет экстренно обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Быстрый вызов будет совершен на телефон отдела внутренних дел, ближайшего к местонахождению ребенка. В случае, если номер будет занят, вызов будет автоматически переадресован на телефон 102. При невозможности определить местоположение или отсутствии доступа к интернету приложение совершит звонок на единый номер 112, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области