МВД: Фальшивые банкноты: как их распознать?

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1. Признаки подлинности, контролируемые на просвет на лицевой стороне банкноты:1.1.Защитная нить, при наблюдении на просвет, имеющая выходы на поверхность банкноты защитная нить, выглядит как темная полоса со светлыми повторяющимися надписями «ЦБ РФ», выполненными микродеметаллизацией;1.2. Многотоновый комбинированный водяной знак, расположен на светлом поле в правой части банкноты, наблюдается на просвет. Многотоновый комбинированный водяной знак (мост на фоне солнца и число «2000») выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным в сочетании с контрастными светлыми участками;2. Признаки подлинности, контролируемые при изменении угла зрения на лицевой стороне банкноты:2.1. Цветопеременный элемент (скрытые цифры), на однотонном поле, содержащем слово «РОССИЯ», при наблюдении под острым углом к поверхности банкноты появляется число «2000», каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов (без изменения угла зрения) окраска каждой цифры меняется;2.2. Скрытое изображение символа рубля (КИПП-эффект), при рассматривании банкноты под острым углом виден символ рубля. В зависимости от расположения банкноты символ рубля выглядит светлым на темном фоне или темным на светлом фоне;2.3. Оптически-переменный элемент (подвижное кольцо), при покачивании банкноты на стилизованном изображении солнца наблюдается перемещающееся яркое блестящее кольцо;2.4. Защитная нить, при покачивании банкноты от себя к себе на защитной нити в окне фигурной формы наблюдается движение цифр номинала вправо-влево друг относительно друга. Под острым углом наблюдения визуализируются повторяющиеся цветные изображения символа рубля на радужном фоне. 3D изображение символа рубля наблюдается постоянно между изображениями номинала;3. Признаки подлинности, контролируемые на ощупь (повышенный рельеф) на лицевой стороне банкноты:3.1. Штрихи по краям банкноты, надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», цифровое обозначение номинала, надпись «ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ», обладают повышенным рельефом, воспринимаемым на ощупь.В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета. В бумагу внедрены защитные волокна двух типов – цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.Ныряющая голографическая защитная нить шириной 5 мм выходит на поверхность лицевой стороны банкноты в окнах фигурной формы.Банкнота имеет два серийных номера, расположенных на оборотной стороне банкноты и имеющих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый – по длинной стороне.Полицейские обращаются к гражданам: если вы обнаружили у себя поддельную денежную купюру, либо денежную купюру, вызвавшую сомнение в подлинности - необходимо сразу же обратиться в полицию с указанной поддельной купюрой или в любое банковское учреждение. Постараться вспомнить и пояснить сотрудникам полиции, откуда у него появилась данная купюра. При обнаружении поддельной купюры не пытаться сбыть ее, так как в данном случае гражданин автоматически становится субъектом преступления (сбытчиком) и будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ (предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет), передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области