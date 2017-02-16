МИД России предупреждает россиян об опасности загранпоездок
16 февраля 2017 19:46
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Как сообщает mid.ru, вопреки нашим неоднократным призывам наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики «охоты» за россиянами по всему миру. Количество инцидентов такого рода превысило три десятка. В 2016 г. в США были экстрадированы четыре российских гражданина: М.В.Сенах, А.Е.Сергеев и М.В.Серов из Финляндии и М.Э.Вартанян из Норвегии. Из последних примеров можно привести недавний арест С.В.Лисова в Испании.
Имели место настоящие похищения российских граждан. Так произошло с К.В.Ярошенко, схваченным в 2010 г. в Либерии и тайком – в нарушение национального законодательства этой страны и международного права – вывезенным в США, а также Р.В.Селезневым, которого американские агенты в июле 2014 г. буквально выкрали с Мальдивских островов и насильно перевезли сначала на Гуам, а потом в Сиэтл, где продолжают удерживать в заключении.
После ареста и экстрадиции россияне сталкивались с предвзятым отношением со стороны американского «правосудия». Их всячески, в том числе прямыми угрозами, пытались склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривали к огромным тюремным срокам, как случилось с упомянутым К.В.Ярошенко и российским предпринимателем В.А.Бутом.
Загранучреждения МИД России всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь безусловного соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на Родину. Однако с учетом указанных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче (список таких государств размещен на сайте Госдепартамента).
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