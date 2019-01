МФЦ и «Ваш контроль» участвуют в международном конкурсе

107

На площадке ООН в настоящее время проходит международный конкурс WSIS prizes, организуемый с целью выявления и поощрения наиболее успешных стратегий, использующих информационно-коммуникационные технологии. Его проводит Мировой Саммит по вопросам информационного общества (World Summit on the Information Society, WSIS) – организация, подведомственная ООН.На участие в конкурсе заявлен проект по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МФЦ, а также система оценки качества предоставления госуслуг «Ваш контроль». Эти два проекта уже получили широкую известность среди жителей РФ.Сеть многофункциональных центров была создана около 10 лет назад и сейчас насчитывает 2800 МФЦ и более 10000 офисов по всей стране.В Самарской области работает 293 офиса МФЦ. Только в 2018 году в них обратилось более 3 млн. человек, т.е. практически каждый житель губернии получил услугу через МФЦ. В целом, в центрах «Мои Документы» региона можно получить более 200 услуг, например, оформить общероссийский или заграничный паспорт, получить выписки из кадастровой палаты, водительское удостоверение, СНИЛС, услуги по открытию и развитию своего дела.Система «Ваш контроль» появилась в 2012 году. Благодаря этой системе каждый гражданин может оценить качество предоставления услуг и направить отзыв о работе определенного сотрудника органа власти или центра «Мои Документы», непосредственно оказавшего ему государственную услугу. Согласно данным этого сервиса, уровень удовлетворенности граждан работой МФЦ Самарской области в 2018 составил более 97%.Проголосовать за сеть центров «Мои Документы» и систему «Ваш контроль» можно на сайте конкурса WSIS Stocktaking. Голосование продлится до 10 февраля 2019 года. По его результатам будут определены проекты-победители в каждой номинации конкурса.Проголосовать за сеть центров «Мои Документы» и системы «Ваш контроль» можно следующим образом:Зарегистрироваться, пройдя по ссылке. После этого станет доступным список с номинированными проектами.Перейти по ссылке «Voting Form» в форму голосования. Форма голосования представляет собой 18 категорий, в каждой из которых необходимо проголосовать за наиболее интересный проект. Следующая категория открывается только после голосования в предыдущей категории. Проект центра госуслгуг «Мои Документы» (The Public Services Centers “My Documents”) и проект «Ваш контроль» (The Public Services Quality Monitoring System “Your Control” ) номинированы в седьмой категории (Category 7 — AL C7. ICT applications: benefits in all aspects of life — E-government).Голосование продлится до 10 февраля 2019 года. По результатам голосования будут определены проекты-победители в каждой номинации – 5 проектов, получивших наибольшее количество голосов.Поддержите тех, кто заботится о Ваших документах, передает пресс-служба облправительства.