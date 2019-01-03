МЧС завершило поисково-спасательную операцию на место обрушения дома в Магнитогорске
3 января 2019 18:17
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МЧС России доложило о завершении поисково-спасательной операции на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске, передает РЕН ТВ.
Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что спасатели обнаружили под обломками дома последнего 39-ого погибшего.
"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", - отметил он.
Он добавил, что 38 тел уже были опознаны.
Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что спасатели обнаружили под обломками дома последнего 39-ого погибшего.
"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", - отметил он.
Он добавил, что 38 тел уже были опознаны.
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3 января 2019 18:17МЧС завершило поисково-спасательную операцию на место обрушения дома в Магнитогорске
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