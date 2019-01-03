МЧС завершило поисково-спасательную операцию на место обрушения дома в Магнитогорске

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Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что спасатели обнаружили под обломками дома последнего 39-ого погибшего."Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", - отметил он.Он добавил, что 38 тел уже были опознаны.