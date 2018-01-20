МЧС разработало викторину для населения по правилам безопасности на льду: проверьте свои знания
20 января 2018 16:52
222
Сотрудники МЧС России уверены, что знание правил поведения на льду никогда не бывает лишним, а прохождение викторины позволит освежить эти знания и, возможно, спасти чью-то жизнь.
Викторина по правилам поведения на замерзших водоемах размещена на официальном сайте МЧС России. Где лед всегда тоньше? Что нужно делать, оказавшись на тонком, потрескивающем льду? Что делать, если автомобиль оказался в воде? Как следует передвигаться по льду спасателю? На эти и другие вопросы можно ответить, пройдя по ссылке: http://www.mchs.gov.ru/dop/Prover_znaniya.
Одиннадцать вопросов с тремя вариантами ответа стоит пройти каждому. Викторина рассчитана на любой возраст. Всего несколько минут, и вы будете знать, в чем, вероятно, ранее ошибались. Результат ответов можно узнать незамедлительно, сообщает пресс-служба облМЧС.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 января 2018 18:43
В Международном союзе КВН назвали смерть Баленко, которому только 5 января исполнился 21 год. «внезапной и неожиданной». Социум
423
20 января 2018 18:20
Выпуск программы должен выйти на телеканале «Пятница» в ближайшее время. Социум
1080
Здравоохранение
20 января 2018 12:10
Для ввозимых в Россию лекарств необходимо будет представлять в Росздравнадзор сертификат производителя. Здравоохранение
253
19 января 2018 22:25
Пациент или законный представитель получает право по запросу получать документы и выписки, в том числе в электронной форме. Здравоохранение
465
18 января 2018 15:54
Обратиться и определить нуждаемость в реабилитационных мероприятиях смогут взрослые граждане, а также родители детей в возрасте до 18 лет. Здравоохранение
240
Новости медицины
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
204
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
235
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
673
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
503
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
667
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
265
Образование
19 января 2018 11:44
Его выступление посвящено аналитической химии. Образование
213
19 января 2018 09:00
Вход свободный для всех желающих. Образование
176
18 января 2018 16:48
Они включены в список награжденных на основании победы в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда». Образование
317
Культура
18 января 2018 09:33
Мероприятие состоится сегодня в "Треугольнике". Культура
178
16 января 2018 09:27
В его рамках состоится реконструкция "Операция Январский Гром". Культура
246
15 января 2018 13:21
Роман будет последним расследованием знаменитого сыщика. Культура
319
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
100
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
504
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
496
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1165
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
436
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
422
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6463
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2411
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9332
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3174
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1870
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2295
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2171
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1826
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3435
Мероприятия