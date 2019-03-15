МЧС предупреждает об опасности при переходе через Волгу
15 марта 2019 17:57
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К гражданам обращается начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Анна Третьякова:
«Уважаемые жители г. Самары и Самарской области! С наступлением теплой погоды вероятность происшествий, связанных с выходом на лед, возрастает. В условиях «температурных качелей», когда дневное повышение температуры сменяется ночным холодом, лед водоемов становится рыхлым, пористым, в нем образуются промоины, которые сразу могут быть не заметны. В случае, если температура воздуха выше 0°С держится больше трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на весенний лед сами и не разрешайте детям играть на льду водоемов, во избежание трагических случаев. Любители подледной рыбалки не рискуйте своей безопасностью ради сомнительного улова!».
Инспекторы ГИМС и спасатели продолжают патрулирование мест массового выхода людей на лед Волги и предупреждают граждан о реальной опасности провала под лёд в весенний период.
Напоминаем, что особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.
Соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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