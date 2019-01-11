МЧС предупреждает: Выход на лёд опасен!

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МЧС предупреждает: толщина льда на Волге у Самары менее десяти сантиметров, есть промоины и полыньи.Самый тонкий лед у Центральной спасательной станции в 300 метрах от берега - 5 см.На Красной Глинке толщина льда у берега составляет также 5 см, а на фарватере есть промоины, передает пресс-служба администрации Самары.