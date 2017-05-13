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Новости /  Общество /  Социум  

МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки

13 мая 2017 16:52
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью 14 мая местами в Самаре и Самарской области ожидаются заморозки в воздухе 0, -1 С , на почве 0 -3 С.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

- для защиты сельскохозяйственных растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим, информирует пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии



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