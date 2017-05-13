МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки

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В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:- гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.- для защиты сельскохозяйственных растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим, информирует пресс-служба облМЧС.