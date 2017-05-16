МЧС предупреждает: Остерегайтесь клещей!

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Клещи влаголюбивы, и поэтому их численность наиболее велика в хорошо увлажнённых местах. Вероятнее всего встретить клещей в лесу. Они предпочитают умеренно затенённые и увлажнённые лиственные и смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Много клещей по дну логов и лесных оврагов, а также по лесным опушкам, в зарослях ивняков по берегам лесных ручьев.Очень важно знать, что клещи в лесу концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу – клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти тропы при передвижении по лесу.Клещи не особенно хорошо подвижны, за свою жизнь они способны преодолеть самостоятельно не более десятка метров. Подстерегающий свою добычу клещ взбирается на травинку или кустик на высоту не более полуметра и терпеливо ждет, когда мимо кто-нибудь пройдет. Если в непосредственной близости от клеща проследует животное или человек, то его реакция будет мгновенной. Недаром существует поговорка: «Вцепился как клещ». С помощью крючков, которые находятся на самом конце передних лапок, клещ цепляется за всё, что касается его.Обосновавшись на животном, человеке, клещ выбирает место для питания. В большинстве случаев это область головы и шеи.1) Надевайте светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинным рукавом и капюшоном, штаны заправляйте в носки. Если капюшона нет– наденьте головной убор.2) Используйте репелленты.3) Каждые 15 минут осматривайте свою одежду. По возвращении домой осмотрите себя на предмет укусов. Особое внимание следует обратить на следующие части тела: шея, подмышки, паховая область, ушные раковины– там кожа особенно нежная и тонкая, это самые распространенные места присасывания клещей.Укус клеща безболезнен, лишь через сутки или двое возникает ощущение легкой тянущей боли, так как на месте присасывания развивается местная воспалительная реакция, иногда с нагноением. Ранка от укуса обычно сильно зудит и очень медленно заживает.Если вас укусил клещ, нужно как можно быстрее от него избавиться. Лучше сразу обратиться в травмпункт, поликлинику.Если же у вас нет такой возможности, то клеща придётся удалять самостоятельно.Клещей удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом, в принципе подойдёт любой пинцет. При этом клеща нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком.Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений для удаления клещей, то паразита можно извлечь при помощи нитки. Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, затем его извлекают, медленно раскачивая и подтягивая вверх.Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении, так как оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение. Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид чёрной точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой, предварительно прокалённой на огне.Важно знать, что уничтожать снятых клещей, раздавливая их пальцами, ни в коем случае нельзя, так как при случайном раздавливании клеща может произойти заражение возбудителем инфекций.После удаления место присасывания клеща обрабатывают йодом, зеленкой или тщательно вымыть с мылом. Само насекомое необходимо отвезти на исследование на зараженность его клещевыми инфекциями. Если вы точно не сможете отвезти клеща на анализ, сожгите его или залейте кипятком.Клеща, извлеченного из кожи, желательно доставить в лабораторию для исследования на клещевые инфекции с соблюдением следующих правил:- для исследования пригодны только живые клещи;- удаленного клеща следует поместить в чистую посуду (пробирка, пузырёк, баночка и т.п.), в которую, с целью создания повышенной влажности, предварительно поместить чуть смоченную водой гигроскопическую бумагу (фильтровальная, бумажная салфетка и др.);- хранение и доставка клещей, с соблюдением вышеуказанных условий, возможны только в течение 2-х суток.По поводу укуса клеща следует обратиться в поликлинику по месту жительства. Это необходимо сделать для того, чтобы Вас взяли на учет для проведения наблюдения на период инкубации болезни Лайма, информирует пресс-служба облМЧС.Фото nnov.org