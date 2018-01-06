МЧС подняло 92 автомобиля со дна Байкала. В ходе экологической экспедиции также обнаружили лодки, катера, снегоходы и даже самолет
6 января 2018 12:51
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По словам начальника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Семена Белокурова, за последние 15 лет на озере было зарегистрировано 30 случаев провала плавательных средств, 163 случая затопления автомобилей. За это же время в Байкале затонуло пять мотоциклов, 14 снегоходов, а также трактор, самолет и вертолет, передает Сибирское агентство новостей.
Незаконные свалки и выброс сточных вод являются главными проблемами Байкала. Ранее портал iz.ru сообщал, что 25 из 34 бурятских заводов, расположенных вблизи озера, не имели очистных сооружений. На территории водоема активисты ОНФ обнаружили 50 свалок. Кроме того, в рамках всероссийского экомарафона телеведущая Елена Летучая вместе с волонтерами собрали на берегу Байкала 36 тыс. мешков мусора.
Видео можно посмотреть в Твиттере РИА Новости.
Фото: Sibnovosti.ru
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