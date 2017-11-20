МЧС напоминает правила безопасного поведения на рыбалке

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Спасти в такой ситуации бывает довольно трудно. Во избежание несчастных случаев на воде инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности:- не выходите на водоем в ветреную погоду;- в нетрезвом виде;- на неисправном плавсредстве;- без спасательных средств (жилет, нагрудник и так далее);- не перегружайте плавсредство.При наступлении навигационных сумерек, все маломерные суда должны быть оборудованы бортовыми огнями, если таковые предусмотрены заводом-изготовителем, а также топовым огнем белого цвета.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей(все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области, сообщает пресс-служба облМЧС.