МЧС Самарской области проводит мониторинг обстановки автомобильных дорог федерального значения

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По данным Приволжского УГМС с 19 часов 31 января до 19 часов 1 февраля в большинстве районов Самарской области ожидается небольшой и. Ветер юго-восточный 7-12 м/с,. Температура воздуха ночью -11-16°, днем -5-10°, местами гололедица.Подобные погодные явления могут создавать условия для образования гололедицы и снежных заносов на дорогах, что может приводить к осложнению обстановки на автомобильных дорогах, в том числе заторам на федеральных трассах.В связи со сложившимися погодными условиями Главное управление МЧС России по Самарской области работает в режиме повышенной готовности.Для контроля за обстановкой на опасных участках федеральной трассы М-5 работает 12 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и дорожно-эксплуатационных служб. Всего привлечено 24 человека личного состава и 12 единиц техники.На федеральных трассах расположено 79 стационарных пунктов обогрева и питания.Главное управление МЧС России по Самарской области совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области предупреждает автовладельцев о необходимости быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Напоминаем, что обо всех авариях или заторах на дорогах вы можете сообщать по телефонам: «01» и «101» (с мобильного), или единому «телефону доверия» Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области 8(846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС