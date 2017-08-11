МЧС Самарской области напоминает о правилах детской безопасности на воде

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Уделите внимание организации досуга детей. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте места пребывания детей. Плавание и игры на воде, кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда ребенок находится в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь — подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией.Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, обязательно должен уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, проявлять осторожность и соблюдать все требования безопасности, находясь с детьми на водоеме.Обеспечение безопасности детей на воде включает в себя обязанности взрослых по организации купания и строгое соблюдение правил поведения на водоемах самими детьми. Только такие совместные действия могут предотвратить несчастные случаи на воде.Взрослые обязаны не допускать:- одиночное купание детей без присмотра;- купание в неустановленных местах;- катание на неприспособленных для этого средствах, предметах и другие нарушения правил.Для купания детей во время отдыха на даче, походов, прогулок и экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым дном. Обязательно проводится обследование места купания хорошо плавающими взрослыми. И купание проводится под их непрерывным контролем.Все дети должны помнить правила:- купаться только в специально отведенных местах;- не допускать шалостей на воде;- не подавать ложных сигналов тревоги;- не плавать на надувных матрацах, камерах, досках;- не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов;- не купаться в воде при температуре ниже + 18 градусов,- не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающих;- не кататься на самодельных плотах;- купаться только в присутствии старших.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.