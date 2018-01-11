МЧС Самарской области: Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!

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Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы«Выход на зимний водоем всегда таит опасность. Ежегодно непрочный лед становится причиной гибели людей. В настоящее время на акватории р. Волга ледовый покров у г. Самара не установился в полном объеме и является неоднородным. Имеются промоины и полыньи. Необходимо соблюдать правила безопасного поведения на льду. В настоящий момент толщина чистого льда в акватории Волги у г. Самары составляет менее 10 см. Выход на лед опасен. Главное управление МЧС России по Самарской области будет ежедневно предоставлять информацию о толщине льда на своем сайте: 63.mchs.gov.ru»Меры безопасности:Безопасным для человека считается чистый лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой;- в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша;- если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %;- прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;- не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых;- оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу;- на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду человеку, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки;- при рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом.: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед.Что делать, если Вы провалились под лед?- Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;- попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;- подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки;- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;- если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;- подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;- за 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться;- осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны;- доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение;- оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника);- вызвать скорую помощь.