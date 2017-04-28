МЧС Самарской области: Подвиг героев-огнеборцев бессмертен
28 апреля 2017 18:44
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Начальник Главного управления и ветераны возложили цветы к могиле бывшего начальника управления государственной противопожарной службы по Самарской области полковника внутренней службы Карпова Анатолия Константиновича, посвятившего всю свою трудовую деятельность пожарному делу, сообщает пресс-служба блМЧС.
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