МЧС Самара: О пожарной безопасности в период празднования Масленицы
14 февраля 2018 19:39
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- Владислав Валерьевич, если обычный горожанин в масленичную неделю решит у себя во дворе, либо на частной территории сжечь Масленицу, насколько это правомерно? Есть ли какие-то запреты, ограничения и какие штрафы применяются?
- Традиционно в конце зимы граждане отмечают праздник Масленицы, который сопровождается сжиганием чучела Масленицы. При проведении такого мероприятия гражданам необходимо знать, что сжигать чучело необходимо на расстоянии не менее 50 метров, площадка должна быть устойчивая, чучело должно быть небольшого размера и установлено с учетом силы и направления ветра. При сжигании чучела держать наготове первичные средства пожаротушения. Если нет под рукой огнетушителя, можно использовать совковую лопату, с помощью которой, при необходимости, закидать очаг возгорание снегом. Необходимо обратить особое внимание и на детей, чтобы они не подходили близко к горящему чучелу. Для того чтобы зажечь чучело нужно подходить к нему с подветренной стороны и для этих целей использовать только факелы, необходимо исключить применение легковоспламеняющихся жидкостей, такие как бензин, керосин, растворители и т.д. Помните, что сжигать чучело в населенных пунктах нужно организовано.
- Каким образом мероприятие должно быть организовано?
- Как пример, в Самаре сжигание чучела не будет, вместо этого применяться будут интерактивные технологии, но это не запрещает нам использовать народные традиции, при соблюдении безопасного расстояния (50 м) до ближайшего здания и сооружения, с участием добровольных пожарных и выставлением оцепления из представителей администрации на указанный участок.
- Если что-то будет нарушено из этих требований, какие штрафы действуют для граждан?
- При выявлении сотрудниками надзорной деятельности данных фактов в ходе профилактических мероприятий при отсутствии пожара – штраф для граждан до 1500 рублей, если произойдет пожар, то предусмотрен штраф до 4000 рублей.
- Владислав Валерьевич, какие еще профилактические мероприятия проводятся надзорными органами в рамках масленичной недели?
- В Самарской области не только в период масленичной недели проводятся дополнительные профилактические мероприятия, связанные с проведением инструктажей, по дворовых обходов. Для этих целей привлекаются сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области, сотрудники территориальных подразделений надзорной деятельности, дежурные караулы и областная противопожарная служба. С гражданами проводятся беседы о соблюдении мер пожарной безопасности в быту, потому что в последнее время участились случаи загорания именно в быту и загорания личных автомобилей. Поэтому Главное управление обращает внимание на соблюдение элементарных требований. Даже на кухне бывало много случаев когда женщины, используя широкие одежды и большие полотенца, по невнимательности страдали от термических ожогов при попадании ткани на газовую конфорку. В случае обнаружения возгорания масла, не в коем случае не нужно его тушить водой, достаточно накрыть очаг возгорания крышкой либо плотной тканью или в качестве порошкового средства тушения можно применить соду, чистящие и моющие средства, землю из цветочного горшка, тем самым создать эффект порошкового огнетушителя. Если вы не справляетесь с бедой не нужно геройствовать, необходимо вызвать пожарную охрану со стационарного телефона – «01», с мобильного – «101», сообщить о месте возникновения пожара или возгорания.
- Как вы будите работать в период проведения массовых мероприятий?
- На массовых мероприятиях будут привлечены сотрудники в качестве патрулирования, будут осуществляться дежурства совместно с сотрудниками органов внутренних дел. На базе Главного управления будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава.
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