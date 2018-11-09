МЧС СО: При резком похолодании возрастают риски возникновения ДТП

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В связи с ожидаемым понижением температуры воздуха в регионе в предстоящие выходные возрастают рискиувеличения количества ДТП на автодорогах федерального и местного значения, уменьшения пропускной способности автотранспорта, образования заторов, что вызовет скопление на дорогах машин и людей.В период предзимья характерны неоднократные переходы температур с плюсовых на минусовые – так называемые «температурные качели». В это время в ночные и утренние часы на дорогах образуется гололедица. Особенно опасными участками становятся мосты, эстакады и низины. Водителям следует быть особенно внимательными при движении.Рекомендации водителям при гололедице:- «переобуйте» автомобиль в соответствии с сезоном;- начинать движение следует плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;- двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;- при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;- во избежание заноса не делать резких маневров.Не успели подготовить автомобиль с учётом погоды или вы не обладаете достаточным опытом вождения в переходный период (осень-зима) - воздержитесь от поездок. Собственная безопасность и здоровье окружающих во многом зависят только от вашей сознательности.Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к автолюбителям с просьбой, перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды и в случае проявления гололедицы особенно внимательно соблюдать правила вождения в сложных погодных условиях, а по возможности отказаться от поездки.Помните, что аварийную ситуацию легче предупредить, чем экстренно из нее выходить. Удачи на дорогах, передает пресс-служба МЧС Самара.