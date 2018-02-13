МЧС: Во время масленичных гуляний не забывайте о безопасности!
13 февраля 2018 16:51
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В этот день проходят организованные органами местного самоуправления массовые гуляния, но многие граждане самостоятельно устраивают во дворах и на своих приусадебных участках сожжение Масленицы. Однако, необходимо помнить, что открытый огонь таит в себе большую опасность. Поэтому, как бы ни была сильна народная традиция, о мерах пожарной безопасности забывать нельзя, поскольку треть пожаров происходит именно вследствие неосторожного обращения с огнем!
При сжигании чучела Масленицы следует неукоснительно соблюдать несколько простых требований мерах пожарной безопасности:
- не делайте чучело слишком большим;
- не располагайте чучело вблизи от дома или хозяйственных построек, а также в противопожарном разрыве между соседними домами или хозяйственными постройками;
- чучело, должно быть установлено на специальной площадке, которая должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайших строений, зданий и сооружений;
- чучело необходимо устанавливать на устойчивой поверхности, при этом учесть силу и направление ветра, так как разлетающиеся искры могут вызвать возгорание близ стоящих строений, сооружений и построек;
- место сжигания чучела должно быть огорожено от людей по всему периметру на расстоянии не ближе 10 метров;
- при сжигании чучела необходимо иметь первичные средства пожаротушения, не менее 2-х порошковых огнетушителей объёмом не менее
5 литров;
- поджигать чучело необходимо с подветренной стороны и с помощью факела, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) для поджигания;
- не оставляйте без присмотра горящее чучело;
- убедитесь, что его остатки хорошо потушены.
Строго соблюдайте требования пожарной безопасности при сжигании чучела, чтобы весёлый народный праздник не превратился в трагедию.
При любых признаках начинающегося пожара необходимо немедленно сообщить по телефону «01» или «112», сообщает пресс-служба облМЧС.
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