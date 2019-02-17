МЧС: В Самарской области ожидаются сильный снег и сильный ветер

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По информации Приволжского УГМС в период c 19 часов 17 февраля до 19 часов 18 февраля по Самарской области. Ночью облачно. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, мокрый снег, местами сильный. Слабая метель, слабый гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Днем облачно. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Местами метель, слабый гололед. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с.Температура воздуха по области ночью -3; -8 °С, днем 0; -5 °С; в Самаре ночью -3; -5 °С, днем 0; -2 °С.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:при сильном снегопаде:- Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.- Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!Уважаемые водители! Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.При усилении ветра:- следует ограничить выход из зданий;- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.