МЧС: В Самарской области ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» 7 марта в Самарской области ожидается небольшой и умеренный снег, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы ветра 15-20 м/с.Температура воздуха по области ночью -6, -11°С, днем -3, -8°С, в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С. Местами сильная гололедица.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал);- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.При гололедице:- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву;- ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;- пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом;- если у Вашей обуви скользящая подошва, наклеивайте на нее по мере необходимости кусочки обычного лейкопластыря – он уменьшает скольжение;- если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;- не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Даже на исправном транспортном средстве водитель может не успеть среагировать на появление пешехода, машина может пойти юзом и, как следствие, сбить переходящего.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82. передает пресс-служба облМЧС.