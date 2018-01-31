МЧС: В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий
31 января 2018 14:55
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Фото: пресс-служба облМЧС
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Комментарии
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В ходе совещания был рассмотрен вопрос о повышении мер безопасности в образовательных организациях Самаркой области. Социум
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31 января 2018 14:55
Социум
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Здравоохранение
31 января 2018 11:34
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31 января 2018 10:28
Осмотры пройдут на базе Комплексного центра социального обслуживания граждан. Здравоохранение
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30 января 2018 11:44
Выездные приёмы проходят в Автограде регулярно. Здравоохранение
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Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
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Туризм
18 января 2018 11:47
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30 января 2018 11:14
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс придет свыше 36,8 тысячи детей по всей Самарской области. Образование
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29 января 2018 23:25
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Культура
30 января 2018 13:03
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30 января 2018 11:20
Ребят-гостей ждет интересная игровая и конкурсная программа. Культура
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30 января 2018 10:47
Вход на все мероприятия свободный. Культура
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10 января 2018 17:11
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30 января 2018 09:52
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Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
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