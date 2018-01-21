МЧС: В Самарской области ожидается снег, местами метель и порывистый ветер
21 января 2018 13:19
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Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий: находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
При гололедице рекомендует:
Подготовьте малоскользящую обувь. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Гололедица представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.
Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, т.к. из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Двигаться только навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.
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