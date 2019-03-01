МЧС: В Самарской области объявлен «Желтый уровень опасности»

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в Самарской области с 23.00 объявлен «Желтый уровень опасности». Существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками на территории региона.Будьте бдительны и осторожны!Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к гражданам не выезжать на личном транспорте.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.