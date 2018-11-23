МЧС: В СО ожидается ухудшение погодных условий
23 ноября 2018 18:26
115
Днем 24 ноября небольшой снег, ветер западный 7-12 м/с местами по Самарской области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха по области ночью -8; -13 °С, местами до -18 °С, днем -3; -8 °С; в Самаре ночью -10; -12 °С, днем -3; -5 °С.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
Будьте внимательны и осторожны!
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 ноября 2018 19:39
Еще в 2012 году университет анонсировал свои планы по строительству корпуса общежития. Социум
136
23 ноября 2018 19:26
Такая инициатива вполне способна превратиться в закон уже в начале следующего года. Социум
187
23 ноября 2018 18:26
В период с 19 часов 23 ноября до 19 часов 24 ноября в Самарской области ночью ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12... Социум
113
Здравоохранение
23 ноября 2018 13:54
В итоге ни один из образцов не прошел проверку из-за содержащихся в мясе антибиотиков и листерий. Здравоохранение
189
23 ноября 2018 13:33
Всего участие в акции в университете приняло более 300 студентов СамГТУ. Здравоохранение
205
23 ноября 2018 12:07
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
153
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
265
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
324
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
390
Туризм
22 ноября 2018 12:54
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
215
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
363
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
554
Образование
23 ноября 2018 16:21
Вместо учебника — комикс, традиционные уроки заменены на 40-минутные миссии по спасению виртуального города Аврора, а одноклассники и даже учитель — члены... Образование
133
23 ноября 2018 11:11
Детей учат основам программирования. Образование
154
23 ноября 2018 10:26
Психологи смогут готовить учителей к работе со сложными детьми. Образование
158
Культура
23 ноября 2018 14:45
5 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в рамках проекта межмузейного обмена «Резидент» откроется уникальная выставка «Главные... Культура
193
23 ноября 2018 12:32
Перед спектаклями фестиваля зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству композитора. Культура
168
21 ноября 2018 16:20
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини. Культура
302
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
276
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
614
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1664
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
465
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
428
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
897
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
989
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
939
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
968
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
817
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
805
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1235
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1598
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1652
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2788
Мероприятия