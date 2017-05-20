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МЧС: В Челно-Вершинском районе выявлен вирус птичьего гриппа, зафиксированы случаи гибели кур

20 мая 2017 17:47
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Ситуация с птичьим гриппом в муниципальном районе Челно-Вершинский на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Ситуация с птичьим гриппом в муниципальном районе Челно-Вершинский на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

В настоящее время в населенном пункте Красная Горка муниципального района Челно-Вершинский Самарской области зафиксированы случаи гибели кур. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса гриппа А.

На территории сельских поселений Красный Строитель и Токмакла в границах населенных пунктов Зубовка, Безводовка, Красная Горка, Красный Строитель, Токмакла проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и противоэпизоотические мероприятия.

По предварительной информации численность птиц в пяти населенных пунктах составляет 6000 голов.

Администраций муниципального района организовано оповещение и информирование населения населенных пунктов.

Работа на месте ликвидации чрезвычайной ситуации в Челно-Вершинском районе координируется заместителем начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальником управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Самарской области полковником А.В. Заворохиным.

Что такое птичий грипп?

Птичий грипп – это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Птичьим он называется потому, что, прежде всего, им болеют птицы, но от них может заразиться человек.

Это инфекционная болезнь пернатых, вызываемая одним из видов гриппа "А" H5N1. Считается, что абсолютно все птицы восприимчивы к данной инфекции. Наиболее чувствительными из домашних оказались индюки и куры.

Переносчиками инфекции становятся перелетные птицы семейства утиных. При этом дикие птицы чаще всего остаются только вирусоносителями, но сами не болеют. А вот домашний птицы, подхватившие вирус гриппа, заболевают и гибнут.

Передается инфекция воздушно-капельным и пищевым путем. На фермы и домашние подворья вирус попадает, главным образом, с пометом перелетных птиц.

Вирус птичьего гриппа оказался способен инфицировать людей, контактирующих с больными пернатыми. Хотя число зарегистрированных случаев заболевания людей пока еще не очень велико, болезнь протекает тяжело, и более 70% случаев закончились летальными исходами. До сих пор не зафиксировано передачи болезни от человека к человеку, но вирус достаточно быстро мутирует.

Исследования материала от больных людей свидетельствуют о мутациях указанного вируса, в результате которых он изменил свои биологические свойства и приобрел способность вызывать чрезвычайно тяжелые клинические формы заболеваний.

Заражение

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой домашней и дикой птицей. У заболевших птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. Нужно помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70оС убивает вирус за несколько минут. Поэтому тщательно термически обработанная курятина и сваренные вкрутую яйца опасности не представляют.

Симптомы

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро, с озноба, повышения температуры до 38оС и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Лечение

В первые дни после заболевания применяются противовирусные препараты: гамма-интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон и амиксин. Из препаратов зарубежного производства Всемирная организация здравоохранения рекомендует озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза).

Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.

Меры защиты

Если речь идет о собственном хозяйстве, то в регионе, где отмечены вспышки птичьего гриппа, любые работы, связанные с птицей, необходимо выполнять в респираторе и перчатках.

ПРИ НАЛИЧИИ У ПТИЦ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СИМПТОМОВ – СООБЩИТЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ИНСПЕКТОРУ, сообщает пресс-служба облМЧС. 
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