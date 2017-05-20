МЧС: В Челно-Вершинском районе выявлен вирус птичьего гриппа, зафиксированы случаи гибели кур
20 мая 2017 17:47
113
В настоящее время в населенном пункте Красная Горка муниципального района Челно-Вершинский Самарской области зафиксированы случаи гибели кур. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса гриппа А.
На территории сельских поселений Красный Строитель и Токмакла в границах населенных пунктов Зубовка, Безводовка, Красная Горка, Красный Строитель, Токмакла проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и противоэпизоотические мероприятия.
По предварительной информации численность птиц в пяти населенных пунктах составляет 6000 голов.
Администраций муниципального района организовано оповещение и информирование населения населенных пунктов.
Работа на месте ликвидации чрезвычайной ситуации в Челно-Вершинском районе координируется заместителем начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальником управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Самарской области полковником А.В. Заворохиным.
Что такое птичий грипп?
Птичий грипп – это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Птичьим он называется потому, что, прежде всего, им болеют птицы, но от них может заразиться человек.
Это инфекционная болезнь пернатых, вызываемая одним из видов гриппа "А" H5N1. Считается, что абсолютно все птицы восприимчивы к данной инфекции. Наиболее чувствительными из домашних оказались индюки и куры.
Переносчиками инфекции становятся перелетные птицы семейства утиных. При этом дикие птицы чаще всего остаются только вирусоносителями, но сами не болеют. А вот домашний птицы, подхватившие вирус гриппа, заболевают и гибнут.
Передается инфекция воздушно-капельным и пищевым путем. На фермы и домашние подворья вирус попадает, главным образом, с пометом перелетных птиц.
Вирус птичьего гриппа оказался способен инфицировать людей, контактирующих с больными пернатыми. Хотя число зарегистрированных случаев заболевания людей пока еще не очень велико, болезнь протекает тяжело, и более 70% случаев закончились летальными исходами. До сих пор не зафиксировано передачи болезни от человека к человеку, но вирус достаточно быстро мутирует.
Исследования материала от больных людей свидетельствуют о мутациях указанного вируса, в результате которых он изменил свои биологические свойства и приобрел способность вызывать чрезвычайно тяжелые клинические формы заболеваний.
Заражение
Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой домашней и дикой птицей. У заболевших птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.
Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. Нужно помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70оС убивает вирус за несколько минут. Поэтому тщательно термически обработанная курятина и сваренные вкрутую яйца опасности не представляют.
Симптомы
От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро, с озноба, повышения температуры до 38оС и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.
При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.
Лечение
В первые дни после заболевания применяются противовирусные препараты: гамма-интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон и амиксин. Из препаратов зарубежного производства Всемирная организация здравоохранения рекомендует озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза).
Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.
Меры защиты
Если речь идет о собственном хозяйстве, то в регионе, где отмечены вспышки птичьего гриппа, любые работы, связанные с птицей, необходимо выполнять в респираторе и перчатках.
ПРИ НАЛИЧИИ У ПТИЦ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СИМПТОМОВ – СООБЩИТЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ИНСПЕКТОРУ, сообщает пресс-служба облМЧС.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 мая 2017 21:01
К понедельнику температура воздуха постепенно понизится. Социум
23
20 мая 2017 18:44
Самые плохие дороги на территории центральной России находятся в Костроме, Твери и Воронеже. Социум
149
20 мая 2017 17:50
«Там все разрушено, все потеряно. Нельзя так поступать с культовыми объектами города. Это — вандализм», – сказал Борисов в эфире «Эхо Москвы в... Социум
164
Здравоохранение
18 мая 2017 23:32
«Луч-С» - это система для хранения и обработки медицинских данных. Здравоохранение
220
18 мая 2017 12:35
Эксперты отмечают, что нововведения помогут избежать спорных моментов в работе бригады. Здравоохранение
192
17 мая 2017 14:55
Они проведут акцию, посвященную Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Здравоохранение
279
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
209
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
351
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
312
Образование
19 мая 2017 10:58
Психологи считают, что жить в общежитии полезней, чем дома. Образование
282
19 мая 2017 10:45
Состоится экстренное (внеочередное) заседание Ученого совета. Образование
244
18 мая 2017 20:53
Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева. Образование
236
Культура
19 мая 2017 11:59
Мероприятие состоится в Парке Победы. Культура
240
18 мая 2017 17:52
В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов. Культура
221
18 мая 2017 10:41
Мероприятие состоится 20 мая. Культура
314
Мода
19 мая 2017 17:18
В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия. Мода
48
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
166
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
399
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
556
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1214
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1352
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1532
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2835
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1699
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1499
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1133
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
650
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1037
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2286
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3296
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают