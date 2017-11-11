МЧС: Соблюдайте осторожность при использовании газового оборудования
11 ноября 2017 13:12
105
Необходимо помнить о том, что газовое оборудование имеет свой срок службы - не более 30 лет. По истечении этого срока его необходимо или заменить или, по решению специалистов газовых служб, отремонтировать.
Существуют простые правила пользования газовой плитой:
- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой на все время работы с плитой;
- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо разжечь;
- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это должен сделать специалист;
- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено;
- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует позвонить в газовую службу и вызвать специалистов;
- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф;
- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.
Запрещается!
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра; - допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению; - пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы);
- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.
- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену порожних баллонов на заполненные газом;
- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
Если почувствовали запах газа:
– отключите плиту, перекройте подачу газа с помощью специального крана, распахните окна;
– выведите всех из квартиры;
– отключите электричество с помощью щитка;
– выдерните телефонный шнур из розетки;
– сами выйдите из квартиры, закрыв за собой плотно дверь;
– вызовите аварийную газовую службу, дождитесь ее прибытия на улице.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 ноября 2017 13:12
Единственный способ обезопасить себя и своих близких - содержать газовое оборудование и систему дымоудаления в технически исправном состоянии, а также вовремя... Социум
94
11 ноября 2017 11:42
Ранее администрация Сызрани дважды пыталась продать этот участок, но безуспешно. Социум
146
11 ноября 2017 11:13
Результаты были оценены положительно. Социум
198
Здравоохранение
11 ноября 2017 10:57
Сауна снижает риск высокого кровяного давления. Здравоохранение
196
10 ноября 2017 17:53
Алкоголизм - это очень большая проблема современного общества. Поэтому с этим недугом обязательно нужно бороться. Здравоохранение
57
10 ноября 2017 15:48
Руководство службы скорой помощи признает, что своевременность прибытия медиков на вызов в целом пока не достигнута в полной мере, параметр ожидания бывает... Здравоохранение
227
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
115
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
380
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
266
Туризм
10 ноября 2017 11:45
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
173
8 ноября 2017 09:23
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
182
5 ноября 2017 11:12
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Туризм
490
Образование
10 ноября 2017 14:52
Данный конкурс является уникальным в своем роде, так как предполагает не только представление учебно-методических материалов и подготовку портфолио, но... Образование
267
10 ноября 2017 11:09
Поезд привезет в Самару более 300 сызранских школьников. Образование
165
9 ноября 2017 19:31
В рамках заключенного соглашения вузы намерены объединить научный, образовательный, инновационный и технологический потенциал для обеспечения развития... Образование
185
Культура
11 ноября 2017 10:39
Тема мероприятия тему «Стереотипы о Франции. Оборотная сторона». Культура
165
10 ноября 2017 15:24
Эфир третьей программы можно увидеть в субботу в 19:00 по московскому времени на телеканале «Россия-Культура» и поддержать нашу землячку. Культура
160
10 ноября 2017 09:48
Рейтинг составлен по результатам посещений туристами резиденций Главных Зимних Дедов. Культура
211
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
48
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
147
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
237
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4038
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1538
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8404
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2305
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8987
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2707
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1248
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1641
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1525
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1283
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2911
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2733
Мероприятия