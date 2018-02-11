МЧС: Соблюдайте осторожность при использовании газового оборудования
11 февраля 2018 14:28
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Запомните, что доверять установку и ремонт газового оборудования можно только специализированной организации. Единственный способ обезопасить себя и своих близких - содержать газовое оборудование и систему дымоудаления в технически исправном состоянии, а также вовремя заниматься его профилактикой.
Необходимо помнить о том, что газовое оборудование имеет свой срок службы - не более 30 лет. По истечении этого срока его необходимо или заменить или, по решению специалистов газовых служб, отремонтировать.
Существуют простые правила пользования газовой плитой:
- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой на все время работы с плитой;
- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо разжечь;
- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это должен сделать специалист;
- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено;
- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует позвонить в газовую службу и вызвать специалистов;
- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф;
- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.
Запрещается!
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра; - допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению; - пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы);
- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.
- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену порожних баллонов на заполненные газом;
- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
Если почувствовали запах газа:
– отключите плиту, перекройте подачу газа с помощью специального крана, распахните окна;
– выведите всех из квартиры;
– отключите электричество с помощью щитка;
– выдерните телефонный шнур из розетки;
– сами выйдите из квартиры, закрыв за собой плотно дверь;
– вызовите аварийную газовую службу, дождитесь ее прибытия на улице.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.
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