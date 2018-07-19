Я нашел ошибку
Главные новости: 
Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции, звоните 8 (846) 337-36-26.
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции
В ходе проведения которой пристальное внимание будет уделено выявлению грубых нарушений ПДД водителями мототранспорта.
Сотрудники ГИБДД Самары проведут профилактическое мероприятия «Мотоциклист»
Символический пуск производства аммиака дали глава региона Дмитрий Азаров, заместитель министра Минпромторга РФ Василий Осьмаков, исполнительный директор Linde Group Альдо Беллони и председатель совета директоров ПАО
В Тольятти Дмитрий Азаров принял участие в символическом пуске производства аммиака на ПАО "Куйбышевазот"
Компания «РКС-Самара» последовательно придерживается принципов информационной открытости.
«РКС-Самара» представили отчёт о своей деятельности за 5 лет
На фестивале будут организованы мастер-классы для детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями по работе с деревом и другими экологическими материалами.
В Загородном парке Самары на Фестивале «Дерево» презентуют новый городской проект «Твой конструктор двора»
Так, один из горожан пожаловался на некорректно работающую кнопку переключения сигналов светофора, расположенную на пересечении улиц Ново-Садовой и Челюскинцев.
Самарцы просят убрать кнопки, переключающие режимы светофоров
Юные спортсмены и тренеры обратились в региональное отделение ОНФ. Они просили помочь в очистке пруда, который находится рядом со спортивной школой, так как искусственный водоем, где они тренируются, зарастает тиной и акватория постепенно сужается.
Самарские активисты ОНФ выступают за сохранение водно-спортивной базы по академической гребле в Сызрани
Несколько полезных советов помогут Вам избежать неприятностей в дороге.
МЧС: Рекомендации для любителей автопутешествий
сегодня  Четверг, 19 июля, 17:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/07:
USD 62.9
0.46
EUR 73.13
-0.11
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

МЧС: Рекомендации для любителей автопутешествий

19 июля 2018 15:15
96
Несколько полезных советов помогут Вам избежать неприятностей в дороге.
МЧС: Рекомендации для любителей автопутешествий 

Не секрет, что многие автолюбители предпочитают путешествовать на своём автомобиле. Отдельное удовольствие - поехать на своём авто к морю. А ведь сейчас – самое время.

Несколько полезных советов помогут Вам избежать неприятностей в дороге.

То, что в пути часто случаются различные мелкие и крупные неприятности – бесспорный факт. Мы не будем рассматривать чрезвычайные ситуации, так как, к сожалению, всего предусмотреть нельзя. Но некоторые «мелочи» можно предупредить и устранить.

Самой частой неприятностью, конечно, является прокол колеса. Поэтому, «запаска» Вам просто необходима. Ещё одна опасность, поджидающая в дороге - некачественное топливо. Заправляйтесь только на заправках, которые вызывают доверие. Не забудьте также взять немного масла для двигателя на доливку, если у мотора есть склонность масло "подъедать".

Второй вопрос: как сделать своё путешествие максимально комфортным и безопасным?

Начнём с прописных истин.

Первое. ВСЕГДА пристёгивайтесь во время поездок.

Это касается, в том числе, и задних пассажиров. Мы не будем долго рассуждать на тему внезапных дорожных ситуаций и прочего. Просто предупредим: при дальних поездках вашей основной проблемой станут грузовики. И дело не только в уставших, лихачащих или попросту заснувших дальнобойщиках. На малополосных дорогах часто возникают ситуации, когда еле ползущий в горку большегруз начинают обгонять по полосе встречного движения. Готовьтесь к тому, что вам навстречу будут выезжать малоопытные или просто неадекватные водители. Лучше сразу обеспечить свою безопасность: всегда пристёгиваться, постоянно оценивать ситуацию, просчитывать свои и чужие действия и быть готовым уйти на обочину, сохранив себе и окружающим жизнь.

Второе. Соблюдайте ПДД.

В первую очередь, это касается скоростного режима. Дело не только в том, что превышение скорости элементарно угрожает вашей жизни (например, пожилые люди, едущие с малой скоростью редко адекватно оценивают ситуацию в зеркале заднего вида и могут выйти на обгон под машину, идущую с большой скоростью). Не стоит забывать, что повсеместно распространяемые радары нового поколения пока не могут быть обнаружены радар-детекторами, поэтому, вернувшись с отдыха, вы можете быть неприятно удивлены суммой накопившихся штрафов.

Третье. Дайте себе отдохнуть.

Конечно, хорошо, когда в машине есть второй водитель, готовый подменить. Но и один водитель вполне способен проехать 1500-1700 километров без особых сложностей.

Лучше растянуть поездку на два дня. Например, выехать рано утром на трассу и остановится на ночлег когда стемнеет. Если вы хотите проехать весь путь за один день, то лучше выезжать с наступлением темноты, чтобы ночью ехать по хорошей дороге с освещением, несколькими полосами и отбойником. Справляться с трудностями на плохой дороге лучше при дневном свете. Но учитывайте, что въезжать в курортную зону вы будете скорее всего ночью, поэтому лучше заранее позаботиться о жилье или ночлеге.

Четвертое. Выбирайте максимально комфортную трассу.

Поездки на юг совершаются по множеству маршрутов. Все они в той или иной степени удобны, интересны, красивы. Но если ваша задача - попасть на отдых в кратчайшие сроки и не измотать себя дорогой, лучше выбирать маршруты, которые проходят максимально долго по большим трассам. Лучше сделать небольшой крюк, но проехать по хорошей дороге. Фаворитом сейчас, безусловно, является трасса М4 Дон. Так как М4 отстроили специально для олимпийских игр - её состояние сейчас максимально хорошее. Многие участки имеют хорошее покрытие, много полос, отбойник и освещение. Всё это сделает вашу поездку комфортнее и безопаснее.

Удачи Вам в пути и отличного отдыха, передает пресс-служба облМЧС. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
19 июля 2018  16:11
Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции, звоните 8 (846) 337-36-26.
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции
Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции, звоните  8 (846) 337-36-26.   Социум
32
19 июля 2018  15:36
На фестивале будут организованы мастер-классы для детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями по работе с деревом и другими экологическими материалами.
В Загородном парке Самары на Фестивале «Дерево» презентуют новый городской проект «Твой конструктор двора»
На фестивале будут организованы мастер-классы для детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями по работе с деревом и другими экологическими... Социум
66
19 июля 2018  15:22
Так, один из горожан пожаловался на некорректно работающую кнопку переключения сигналов светофора, расположенную на пересечении улиц Ново-Садовой и Челюскинцев.
Самарцы просят убрать кнопки, переключающие режимы светофоров
Так, один из горожан пожаловался на некорректно работающую кнопку переключения сигналов светофора, расположенную на пересечении улиц Ново-Садовой и... Социум
102
Весь список

Здравоохранение
19 июля 2018  10:57
Ученые заявили о серьезной опасности позднего ужина
Ученые заявили о серьезной опасности позднего ужина
По словам специалистов, главную роль здесь играют циркадные ритмы человека. Здравоохранение
158
18 июля 2018  15:33
В состав комплексной мультидисциплинарной бригады госпиталя входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, хирург, уролог, невролог, офтальмолог.
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
В состав комплексной мультидисциплинарной бригады госпиталя входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, хирург, уролог,... Здравоохранение
297
18 июля 2018  13:49
Ученые заявили о пользе кофейного аромата
Ученые заявили о пользе кофейного аромата
Подопытные лучше справились с тестом благодаря ему. Здравоохранение
256
Весь список
Новости медицины
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
44
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
385
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
296
Весь список
Туризм
19 июля 2018  11:24
Сервис путешествий изучил, какие города предпочитают мужчины и женщины
Сервис путешествий изучил, какие города предпочитают мужчины и женщины
Самым женским можно назвать маршрут «Москва — Рим». Туризм
135
11 июля 2018  13:25
Самарский Cherry Hostel установил рекорд завышения цен в гостиницах
Самарский Cherry Hostel установил рекорд завышения цен в гостиницах
Ростуризм опубликовал обновленный черный список гостиниц, завышающих цены в период Чемпионата мира по футболу.  Туризм
435
9 июля 2018  13:28
Работающие под брендом
Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески
Компании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемными. Туризм
493
Весь список
Образование
19 июля 2018  12:30
В Самарском университете открылась международная летняя школа, посвященная управлению наукоемкими технологиями.
В Самарском университете открылась международная летняя школа, посвященная управлению наукоемкими технологиями
По окончанию школы ее выпускники получат сертификат на 4 образовательных кредита. Образование
115
17 июля 2018  11:47
77-летний россиянин сдал ЕГЭ В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018
77-летний россиянин сдал ЕГЭ
В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018. Образование
263
12 июля 2018  16:02
«Конкурс грантов Росмолодежи – это еще одна возможность для развития не только образовательных организаций, но и для самой молодежи. Такой конкурс проводится впервые.
8 вузов Самарской области, выигравшие гранты Росмолодежи, на реализацию своих проектов получат 23 450 000 рублей
«Конкурс грантов Росмолодежи – это еще одна возможность для развития не только образовательных организаций, но и для самой молодежи. Такой... Образование
404
Весь список

Культура
19 июля 2018  11:51
В Самаре организуют забег невест
В Самаре организуют забег невест
Веселый марафон состоится 19 августа. Культура
112
19 июля 2018  11:17
Жителей Самары приглашают на выставку «Город Солнца»
Жителей Самары приглашают на выставку «Город Солнца»
С 26 июля по 23 сентября в художественном музее пройдет уникальный выставочный проект. Культура
138
18 июля 2018  11:53
Выставка истории чемпионатов мира по футболу работает в Самаре
Выставка истории чемпионатов мира по футболу работает в Самаре
Отдельный раздел посвящен сборным СССР и России. Культура
184
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
863
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1120
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1113
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
415
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
475
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
650
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2199
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2637
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1141
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1091
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1047
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2758
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1821
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2994
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
336
Весь список

Мероприятия
Сотрудники ГИБДД Самары проведут профилактическое мероприятия «Мотоциклист»
В Загородном парке Самары на Фестивале «Дерево» презентуют новый городской проект «Твой конструктор двора»
Самарцев приглашают на выставку собак
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда