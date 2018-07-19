МЧС: Рекомендации для любителей автопутешествий
19 июля 2018 15:15
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Не секрет, что многие автолюбители предпочитают путешествовать на своём автомобиле. Отдельное удовольствие - поехать на своём авто к морю. А ведь сейчас – самое время.
Несколько полезных советов помогут Вам избежать неприятностей в дороге.
То, что в пути часто случаются различные мелкие и крупные неприятности – бесспорный факт. Мы не будем рассматривать чрезвычайные ситуации, так как, к сожалению, всего предусмотреть нельзя. Но некоторые «мелочи» можно предупредить и устранить.
Самой частой неприятностью, конечно, является прокол колеса. Поэтому, «запаска» Вам просто необходима. Ещё одна опасность, поджидающая в дороге - некачественное топливо. Заправляйтесь только на заправках, которые вызывают доверие. Не забудьте также взять немного масла для двигателя на доливку, если у мотора есть склонность масло "подъедать".
Второй вопрос: как сделать своё путешествие максимально комфортным и безопасным?
Начнём с прописных истин.
Первое. ВСЕГДА пристёгивайтесь во время поездок.
Это касается, в том числе, и задних пассажиров. Мы не будем долго рассуждать на тему внезапных дорожных ситуаций и прочего. Просто предупредим: при дальних поездках вашей основной проблемой станут грузовики. И дело не только в уставших, лихачащих или попросту заснувших дальнобойщиках. На малополосных дорогах часто возникают ситуации, когда еле ползущий в горку большегруз начинают обгонять по полосе встречного движения. Готовьтесь к тому, что вам навстречу будут выезжать малоопытные или просто неадекватные водители. Лучше сразу обеспечить свою безопасность: всегда пристёгиваться, постоянно оценивать ситуацию, просчитывать свои и чужие действия и быть готовым уйти на обочину, сохранив себе и окружающим жизнь.
Второе. Соблюдайте ПДД.
В первую очередь, это касается скоростного режима. Дело не только в том, что превышение скорости элементарно угрожает вашей жизни (например, пожилые люди, едущие с малой скоростью редко адекватно оценивают ситуацию в зеркале заднего вида и могут выйти на обгон под машину, идущую с большой скоростью). Не стоит забывать, что повсеместно распространяемые радары нового поколения пока не могут быть обнаружены радар-детекторами, поэтому, вернувшись с отдыха, вы можете быть неприятно удивлены суммой накопившихся штрафов.
Третье. Дайте себе отдохнуть.
Конечно, хорошо, когда в машине есть второй водитель, готовый подменить. Но и один водитель вполне способен проехать 1500-1700 километров без особых сложностей.
Лучше растянуть поездку на два дня. Например, выехать рано утром на трассу и остановится на ночлег когда стемнеет. Если вы хотите проехать весь путь за один день, то лучше выезжать с наступлением темноты, чтобы ночью ехать по хорошей дороге с освещением, несколькими полосами и отбойником. Справляться с трудностями на плохой дороге лучше при дневном свете. Но учитывайте, что въезжать в курортную зону вы будете скорее всего ночью, поэтому лучше заранее позаботиться о жилье или ночлеге.
Четвертое. Выбирайте максимально комфортную трассу.
Поездки на юг совершаются по множеству маршрутов. Все они в той или иной степени удобны, интересны, красивы. Но если ваша задача - попасть на отдых в кратчайшие сроки и не измотать себя дорогой, лучше выбирать маршруты, которые проходят максимально долго по большим трассам. Лучше сделать небольшой крюк, но проехать по хорошей дороге. Фаворитом сейчас, безусловно, является трасса М4 Дон. Так как М4 отстроили специально для олимпийских игр - её состояние сейчас максимально хорошее. Многие участки имеют хорошее покрытие, много полос, отбойник и освещение. Всё это сделает вашу поездку комфортнее и безопаснее.
Удачи Вам в пути и отличного отдыха, передает пресс-служба облМЧС.
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