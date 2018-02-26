МЧС: Правила движения автомобиля по заснеженной или обледенелой дороге
26 февраля 2018 17:22
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Одной из основных ошибок водителей при езде по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге является неправильный выбор скорости. Самое важное – это научиться определять опасную для движения дорогу и своевременно изменять режим и тактику управления. Конечно, скользкие участки дороги необходимо по возможности избегать, стараться их объехать либо использовать особые приемы управления автомобилем.
Правила движения авто в зимних условиях
Выехав со стоянки или из гаража, затормозите автомобиль на каком-нибудь свободном участке дороги. И посмотрите, все ли колеса начинают торможение. Оцените тормозной путь на дорожном, обледеневшем покрытии, стремление его к заносу, устойчивость автомобиля при торможении. Полученные данные сравните с тормозным путем на сухом дорожном покрытии при такой же скорости.
При управлении автомобилем не допускайте резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.
Старайтесь преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы на самом подъеме не пришлось переключать передачи, а можно было даже постепенно уменьшать нажатие на педаль газа. На перекрестках нужно опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Будьте осторожными, так как не все водители могут правильно учитывать опасность гололеда.
Не нужно забывать о пешеходах. Люди, переходящие дорогу, могут поскользнуться и упасть. Поэтому старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума. Зимняя пора особенно опасна и для пешеходов, это период времени, когда нет места ошибкам со стороны всех участников дорожного движения.
Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде, сообщает пресс-служба облМЧС.
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