МЧС: Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности
9 декабря 2017 13:47
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В соответствии с Правилами пожарной безопасности продажа пиротехнических изделий разрешается в специализированных магазинах или отделах, которые должны располагаться на верхних этажах зданий и не примыкать к эвакуационным выходам.
Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отделенных противопожарными перегородками. Не допускается их размещение в подвалах.
Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее только на открытом пространстве, вдали от построек.
Существует пять классов опасности пиротехнических изделий.
К первому относятся бенгальские огни, ко второму и третьему - более сильные. Их использование в помещениях категорически запрещено и может привести не только к пожару, но и к разрушению конструкций.
Четвертый и пятый классы пиротехники разрешено применять только профессионалам, имеющим специальную лицензию. Ее используют для больших салютов.
Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для детей и подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игрушками» приводит к трагическим последствиям.
При использовании пиротехнических изделий запрещается:
- использовать пиротехнические изделия в помещении;
- использовать самодельную пиротехнику или пиротехнические изделия в поврежденной упаковке;
- доверять запуск пиротехники детям и подросткам до 16 лет.
1. Приобретайте только сертифицированные пиротехнические изделия;
2. Каждое пиротехническое изделие должно иметь инструкцию по применению на русском языке;
3. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград;
4. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре;
5. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны;
6. Определите человека, ответственного за проведение фейерверка. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения;
7. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки;
8. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность, закрепить или установить в плотный снег;
9. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками;
10. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению;
11. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям;
12. Никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после запуска;
13. Категорически запрещается ПРОДАВАТЬ И ЗАПУСКАТЬ пиротехнику ДЕТЯМ, неосторожно обращаясь даже с бенгальскими огнями и мелкими петардами, дети чаще всего получают ожоги и травмы рук, глаз;
14. Не допускается применение изделий с истёкшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.
Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие дети уже начали покупать пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. На подобных изделиях должны стоять данные о производителе и обязательная инструкция по применению. Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет.
Чтобы Новогодние праздники принесли вам и вашим родным радость, выполняйте элементарные правила пожарной безопасности!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.
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Комментарии
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Многие дети уже начали покупать пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет. Социум
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