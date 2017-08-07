МЧС: Ожидаются неблагоприятные погодные явления

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По информации Приволжского УГМС, 8 августа ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь,. Ветер ночью неустойчивый 3-8 м/с, днем северный, северо-западный 7-12 м/с,. Температура воздуха по области ночью +14,+19°С, днём +26,+31°С. В Самаре ночью +16,+18°С, днём +27,+29°С.Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра:в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72- 82, сообщает пресс-служба облМЧС.