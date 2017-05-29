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Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
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МЧС: Ожидаются неблагоприятные погодные явления. О правилах поведения во время сильного ветра

29 мая 2017 23:34
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Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
По информации Приволжского УГМС 30 мая в Самаре и по области ночью ожидается ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, днем - западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Ночью облачно, днем с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами сильный, гроза. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днём +17, +22°С. В Самаре ночью +10, +12°С, днём +18, +20°С.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра:

в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, информирует пресс-служба облМЧС.  


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Комментарии



Социум
29 мая 2017  23:34
Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
МЧС: Ожидаются неблагоприятные погодные явления. О правилах поведения во время сильного ветра
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