МЧС: Отправляясь в лес за грибами, не забывайте о правилах безопасности

141

Первое правило – всегда сообщайте родственникам, соседям и друзьям о том, когда и куда вы собираетесь пойти. Так же сообщите им примерное время вашего возвращения – в случае, если заблудитесь, поиски можно будет начать незамедлительно.Второе правило – обязательно возьмите с собой мобильный телефон. При выходе проверьте заряд аккумулятора, а так же, при возможности, запаситесь сим-картами различных операторов, чтоб не попасть в зависимость от зоны покрытия. Обладатели смартфонов могут использовать различные навигационные программы, которые помогут сориентироваться на местности и проложить маршрут до дома.Не менее важным в лесу может оказаться такое простое и банальное средство, как свисток. Обычный свисток за небольшую сумму денег можно приобрести в любом магазине спортивных или детских товаров, а в случае, если вы все-таки потеряетесь, то его громкий звук значительно облегчит поиски. Позаботьтесь и об освещении – фонарик в лесу может оказаться не только полезен, но и крайне необходим при ваших поисках, так как им можно подавать световые сигналы.Важно так же взять с собой запас питьевой воды и немного еды. Веса вашему рюкзаку такая ноша не прибавит, а если заблудитесь – не придется переходить на подножный корм.Многие граждане при походах в леса любят носить различный камуфляж и иную одежду «защитной» расцветки. Данная одежда действительно является практичной для активного отдыха, но, к сожалению, обладает одним очень существенным недостатком – ее цветовая гамма призвана маскировать одетого в лесном массиве, что серьезно осложняет поиски и поэтому мы рекомендуем надевать яркую одежду ярких цветов, чтобы быть заметным в зарослях.Если вы все-таки заблудились, то оставайтесь на месте и ждите помощи, периодически подавая громкие звуковые сигналы. Если сориентироваться по звукам не удалось, то помните, что в чаще леса заблудившийся человек начинает ходить по кругу и все время возвращается в одно и то же место. Опытные спасатели рекомендуют выбрать ориентир, визуально провести прямую линию и двигаться по ней, затем продолжать движение таким же образом, выбирая себе новый ориентир каждые 100-150 метров.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.