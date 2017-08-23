МЧС: О выдаче разрешений образовательным организациям, осуществляющим обучение на право управления маломерными судами
23 августа 2017 22:15
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Таким образом, образовательные учреждения, осуществляющие обучение управлению маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, не получают разрешений в органах ГИМС МЧС России для осуществления образовательной деятельности, сообщает пресс-служба облМЧС.
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