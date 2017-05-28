МЧС: Ночью, 29 мая, в Самарской области местами ожидаются заморозки

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В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период, и поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.Фото tengrinews.kz