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МЧС: Ночью, 29 мая, в Самарской области местами ожидаются заморозки

28 мая 2017 15:45
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Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
По информации Приволжского УГМС ночью, 29 мая, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0°С до -2°С.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период, и поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. 

Фото   tengrinews.kz
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