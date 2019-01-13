МЧС: Курение может стать причиной пожара
13 января 2019 18:26
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Помните, что нельзя:
-курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель;
-даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться;
-не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет;
-необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров. Поэтому для исключения заноса источника загорания в помещение необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры.
Также нужно быть осторожным при курении на лестничной площадке. Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты или шахту лифта. Особенно такие действия опасны при размещении в подвальных этажах коммерческих организаций, которые складируют на общих лестничных площадках сгораемые материалы в нарушение требований пожарной безопасности. Тление газетной бумаги или картона, не говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать панику граждан.
Помните! Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров, как в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы не допускать пожара на рабочем месте или в жилом секторе, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении.
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) следует сообщить в противопожарную службу по телефону «01» или "112" с мобильного. До прибытия пожарных подразделений выведите детей и престарелых в безопасное место, приступайте к тушению огня первичными средствами пожаротушения (пожарными кранами, огнетушителями, кошмой, водой), не забывая о личной безопасности, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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