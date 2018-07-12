МЧС: Купание на несанкционированных пляжах может обернуться трагедией

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Стоит отметить, что большинство граждан осознанно выбирают подобные места для отдыха, будучи уверенными в своей безопасности. Сотрудники ГИМС регулярно проводят рейды и патрулирования акваторий региона, в ходе которых проводят разъяснительные беседы с гражданами. Однако, несмотря на проводимую работу, количество отдыхающих в непредназначенных для этого местах не убывает.Инспекторы ГИМС обращаются ко всем жителям и гостям Самарской области: чтобы не допустить беды, необходимо посещать только специально организованные пляжи, где дежурят спасатели, которые в случае необходимости придут на помощь. Также рекомендуется воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения. Если вы пришли на пляж с детьми – ни на минуту не оставляйте их без присмотра! Помните: безопасность вашего ребёнка зависит только от вас.Будьте внимательны, берегите себя и своих близких!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.