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Новости /  Общество /  Социум  

МЧС: Как подготовиться к паводку?

25 марта 2018 12:50
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Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а так же в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения.
Если Ваш населенный пункт (место Вашего проживания) может пострадать от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а так же возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а так же в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.

Если Ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо:

- внимательно прослушать информацию, принять к сведению и выполнить все требования паводковой комиссии и служб спасения;
- отключить газ, электричество и воду;
- погасить огонь в горящих печах;
- ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;
- закрыть двери и окна или даже забить их досками;
- ивотных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;
- дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай);
- из подвалов вынести все, что может испортиться от воды;
- подготовиться к эвакуации.

При быстром подъеме уровня воды:

Прежде всего надо позаботиться о защите вещей в доме и подготовится к возможной эвакуации.

При наличии в хозяйстве лодок, бочек (пустых), бревен, камер и т.п. соорудить из них примитивные плавательные средства. Можно из пластиковых бутылок, надувных подушек, матрацев соорудить средства для спасения.

До прибытия помощи следует оставаться на верхних этажах, чердаках, крышах, деревьях, возвышенностях.

Организовать подачу сигналов спасателям: днем – вывешивая или размахивая хорошо видимым полотнищем, прибытым к древку, а в темное время суток – световым сигналом факелов, света фонаря или свечи и периодически – голосом.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредства. Во время движения не покидайте указанных Вам мест, не садитесь на борта.

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как:

- необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим;
- продолжающийся подъем уровня воды, угрожающий затоплением верхних этажей, чердака.

Самостоятельно из зоны подтопления надо выбираться в крайнем случае, когда нет надежды на спасателей.

При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направления движения.

Подготавливаться к самоспасению надо тщательно, спокойно, учитывая направление и скорость течения воды.

Если местность Вам знакома и глубина воды незначительна, то можно уверенно дойти до здания, сооружения, возвыщающихся над водой незатопленных участков суши.

Если Вы находитесь в быстрозатапливаемой зоне, то необходимо дать сигнал спасателям, если их нет, то передвигаться по воде нужно медленно, желательно прощупывать глубину шестом или палкой.

В ходе самостоятельного движения не прекращайте подавать сигнал бедствия.

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде или утопающим.

Если тонет человек:

Бросить тонущему человеку плавающий предмет, ободрить его, позвать на помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, изучите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу.

Удерживаться на поверхности воды.

Всеми силами стараться добраться до берега, строения или плавсредства.

Использовать для удержания на поверхности воды плавающие предметы.

Плыть по течению, экономить силы, приближаться к берегу.

Избегать водоворотов, стремнин, препятствий в воде.

При спасении вплавь необходимо, по возможности, использовать плавающие предметы или страховочную веревку.

Нужно снять обувь, тяжелую верхнюю одежду и спокойно плыть к берегу, к ближайшим строениям или островкам и здесь ждать спасателей.

Как действовать после наводнения:

После того как сошла вода, и повторения наводнения не ожидается, вернувшись домой, нужно приступить к восстановительным работам. При этом следует соблюдать требования техники безопасности. Входить в строение следует осторожно.

Перед тем как войти в здание, проверьте – нет ли угрозы его обрушения или падения какого-либо предмета. Проветрите здание для удаления накопившихся газов. Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения.

Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопроводов и канализации.

Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Для просушивания помещения откройте все двери и окна, удалите грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов.

Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой.

Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и набравшейся талой воды.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.

 
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