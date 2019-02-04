МЧС: Как избежать обморожения?

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Перенести пострадавшего в тепло. Первое что нужно сделать – убрать негативно воздействующий фактор, т.е. холод.Снять промерзшие вещи куртку, брюки, обувь, носки, варежки.Исключить резкое прогревание. При первой стадии обморожения для восстановления кровообращения можно растереть замерзшие части тела. Но при всех остальных стадиях это может нанести вред, так как холод привел к значительным повреждениям тканей. Поэтому лучше дать телу постепенно прогреваться и восстановить кровообращение в пострадавших участках.Наложить повязки и зафиксировать их. Чтобы не повредить пострадавшие участки тела, их покрывают повязками и фиксируют. При наложении повязки обычно используют вату и марлю, которые сверху покрывают теплоизолирующей тканью: клеенкой, прорезиненной тканью.Напоить теплым чаем – это поможет повысить общую температуру тела, и будет способствовать нормализации кровообращения.Вызвать врача. Это обязательный пункт при оказании помощи человеку, пострадавшему от обморожения.Выполнение данных рекомендаций позволит Вам избежать обморожения и сохранить здоровье.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.