МЧС: Как избежать обморожения?
4 февраля 2019 21:29
111
Перенести пострадавшего в тепло. Первое что нужно сделать – убрать негативно воздействующий фактор, т.е. холод.
Снять промерзшие вещи куртку, брюки, обувь, носки, варежки.
Исключить резкое прогревание. При первой стадии обморожения для восстановления кровообращения можно растереть замерзшие части тела. Но при всех остальных стадиях это может нанести вред, так как холод привел к значительным повреждениям тканей. Поэтому лучше дать телу постепенно прогреваться и восстановить кровообращение в пострадавших участках.
Наложить повязки и зафиксировать их. Чтобы не повредить пострадавшие участки тела, их покрывают повязками и фиксируют. При наложении повязки обычно используют вату и марлю, которые сверху покрывают теплоизолирующей тканью: клеенкой, прорезиненной тканью.
Напоить теплым чаем – это поможет повысить общую температуру тела, и будет способствовать нормализации кровообращения.
Вызвать врача. Это обязательный пункт при оказании помощи человеку, пострадавшему от обморожения.
Выполнение данных рекомендаций позволит Вам избежать обморожения и сохранить здоровье.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 февраля 2019 23:55
Это такая большая махина, на которой можно и заработать, и самому пострадать. Социум
31
4 февраля 2019 23:54
Отмечается, что в первую ночь основного периода кампании было получено 23 тысячи заявлений, из них 11 тысяч оказались дублями. Социум
70
4 февраля 2019 23:35
15 версий, связанных с событиями о скрытных действиях правоохранительных органов, не подтверждаются, — заявил журналистам прокурор Андрей Курьяков. Социум
131
Здравоохранение
3 февраля 2019 20:41
Главный санитарный врач России уточнила, что в случае заболевания заниматься самолечением не стоит. Здравоохранение
398
1 февраля 2019 15:38
Лишь четверо из них были привиты от гриппа, и потому заболевание протекает у них в более легкой форме, чем у остальных. Здравоохранение
339
1 февраля 2019 12:41
Советы врачей о том, чего делать не стоит. Здравоохранение
1077
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
368
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
282
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
716
Туризм
2 февраля 2019 10:46
Такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года. Туризм
389
1 февраля 2019 09:09
В 2018 году нашу область посетили более 800 тысяч туристов. Туризм
189
30 января 2019 09:41
Россия заняла лишь 108-ю строчку. Туризм
1193
Образование
4 февраля 2019 17:27
Профессор Сергей Веревкин расскажет об исследовании термодинамики топлив. Образование
173
4 февраля 2019 17:20
NetTestBox 1.0 позволяет оперативно обнаружить и предотвратить информационную атаку. Образование
163
1 февраля 2019 13:45
Такие данные показал опрос ОНФ. Образование
368
Культура
4 февраля 2019 12:22
Состоится концерт к его открытию. Культура
172
1 февраля 2019 14:56
Конкурсные показы пройдут в театрах Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти. Культура
312
31 января 2019 14:41
За 25-летнюю историю «Золотой Маски» балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Культура
319
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
212
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
670
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
779
Видео
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
252
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
538
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
705
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
602
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
962
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1204
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1952
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1716
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2004
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2376
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2563
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3830
Мероприятия