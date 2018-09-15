МЧС: Информация о замерах проб атмосферного воздуха в Тольятти, в связи с сообщениями о неприятном запахе в воздухе

238

По данным «Тольяттинской станции скорой медицинской помощи» и «Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» население за медицинской помощью в связи с ухудшением качества атмосферного воздуха не обращалось.Предварительная причина неприятного запаха – накопление загазованного воздуха в приземном слое атмосферы в результате производственной деятельности предприятий и выбросов выхлопных газов транспортных средств в условиях безветренной погоды на территории Тольятти.По данному факту организовано взаимодействие с Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой и Управлением Росприроднадзора по Самарской области.Управлением Росприроднадзора по Самарской области по согласованию с Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проводятся внеплановые комиссионные проверки ряда предприятий. Также назначены административные проверки нескольких предприятий.По данным Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории (8 стационарных постов) превышение ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.Выездной лабораторией Управления Роспотребднадзора по Самарской области и передвижной химико-радиометрической лабораторией Центра ГО, ПБ и ЧС Самарской области проведен отбор проб атмосферного воздуха, по результатам которых превышение ПДК вредных веществ в воздухе также не зафиксировано.14 сентября в Администрации Тольятти состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологической обстановки, сложившейся в результате неблагоприятных метеоусловий, передает пресс-служба облМЧС.