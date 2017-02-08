МЧС: Если в квартире начался пожар, надо немедленно спасаться от дыма
8 февраля 2017 22:31
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Чтобы этого не случилось, надо помнить, что, в первую очередь, люди задыхаются от дыма. Вспомните, как у костра, если глотнуть дыма, можно закашляться и на глазах появляются слезы. И вот представьте себе, что лестничная площадка или коридор, комната в вашей квартире наполнены таким дымом. Достаточно несколько вдохов дыма подряд, и человек уже не может правильно действовать и даже думать – он отравлен ядом.
Если в квартире начался пожар, надо немедленно спасаться от дыма.
Что же можно предпринять в первую очередь для своего спасения?
Для этого, например, надо закрыть дверь той комнаты, где начался пожар. Огонь, запертый в комнате, может сам по себе потухнуть. Правда, только если и окна в комнате будут закрыты, потому что погаснуть он может лишь без притока свежего воздуха. Но даже если пламя не погаснет, закрытой дверью вы на время защитите от дыма остальные комнаты. А это значит – больше времени для спасения.
Если в квартире нет взрослых, а ребенок один, и почувствовал дым, то ему нужно немедленно из нее выбежать, закрыв за собой все двери. Если в квартире уже дымно, лучше пробираться к выходу на четвереньках: обычно внизу дыма меньше. Хорошо бы при этом дышать через тряпку (лучше мокрую).
Ни в коем случае нельзя прятаться. Пожарные говорят, что многие дети, испугавшись и растерявшись, пытаются именно укрыться.
Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности в быту, сообщает пресс-служба облМЧС.
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