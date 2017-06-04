МЧС: Чтобы лето было безопасным
4 июня 2017 13:53
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Чтобы обезопасить детей во время летних каникул, необходимо предпринять следующие меры:
- соблюдать правила дорожного движения и личной безопасности. Не позволять детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги;
- не разрешать детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом;
- никогда не оставлять ребенка в запертом автомобиле, даже на несколько минут;
- довести до своих детей правила пожарной безопасности: быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д.;
- не разрешать детям разводить костры и поджигать тополиный пух;
- соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами;
- соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке;
- необходимо заботиться о здоровье ребенка: соблюдать временные рамки при загаре, купании;
- следить, чтобы дети не подвергались излишнему воздействию солнечных лучей и были защищены от перегрева;
- беречь детей от обезвоживания, последствия которого могут быть очень серьезными;
- разрешать купание на водоемах только в специально оборудованных для этого местах, в Вашем присутствии;
- Не разрешать употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды;
- не разрешать детям играть в неположенных местах, в частности, на железнодорожных путях;
- научить оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях, сообщает пресс-служба облМЧС.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
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