МЧС: Чтобы лето было безопасным

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Не допускать нахождения их без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время. Разумно и целесообразно организовать летний отдых своего ребенка, используя возможности школы (пришкольный лагерь, экологический отряд), учреждений дополнительного образования (загородный лагерь, кружки, секции, выставки, праздничные мероприятия и др.).- соблюдать правила дорожного движения и личной безопасности. Не позволять детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги;- не разрешать детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом;- никогда не оставлять ребенка в запертом автомобиле, даже на несколько минут;- довести до своих детей правила пожарной безопасности: быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д.;- не разрешать детям разводить костры и поджигать тополиный пух;- соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами;- соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке;- необходимо заботиться о здоровье ребенка: соблюдать временные рамки при загаре, купании;- следить, чтобы дети не подвергались излишнему воздействию солнечных лучей и были защищены от перегрева;- беречь детей от обезвоживания, последствия которого могут быть очень серьезными;- разрешать купание на водоемах только в специально оборудованных для этого местах, в Вашем присутствии;- Не разрешать употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды;- не разрешать детям играть в неположенных местах, в частности, на железнодорожных путях;- научить оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях, сообщает пресс-служба облМЧС.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.