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Новости /  Общество /  Социум  

МЧС: Чтобы лето было безопасным

4 июня 2017 13:53
247
Во время летних каникул, чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим Вас: строго контролировать свободное время Ваших детей.
Во время летних каникул, чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим Вас: строго контролировать свободное время Ваших детей. Не допускать нахождения их без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время. Разумно и целесообразно организовать летний отдых своего ребенка, используя возможности школы (пришкольный лагерь, экологический отряд), учреждений дополнительного образования (загородный лагерь, кружки, секции, выставки, праздничные мероприятия и др.).

Чтобы обезопасить детей во время летних каникул, необходимо предпринять следующие меры:

- соблюдать правила дорожного движения и личной безопасности. Не позволять детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги;

- не разрешать детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом;

- никогда не оставлять ребенка в запертом автомобиле, даже на несколько минут;

- довести до своих детей правила пожарной безопасности: быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д.;

- не разрешать детям разводить костры и поджигать тополиный пух;

- соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами;

- соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке;

- необходимо заботиться о здоровье ребенка: соблюдать временные рамки при загаре, купании;

- следить, чтобы дети не подвергались излишнему воздействию солнечных лучей и были защищены от перегрева;

- беречь детей от обезвоживания, последствия которого могут быть очень серьезными;

- разрешать купание на водоемах только в специально оборудованных для этого местах, в Вашем присутствии;

- Не разрешать употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды;

- не разрешать детям играть в неположенных местах, в частности, на железнодорожных путях;

- научить оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях, сообщает пресс-служба облМЧС.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

 
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Комментарии



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