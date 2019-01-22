МЧС: Что делать, если на трассе заглох автомобиль?
22 января 2019 15:22
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Рекомендации автолюбителям:
- если в вашей машине возникли проблемы, нужно покинуть автомагистраль на ближайшем съезде или пытаться доехать до места отдыха (парковки);
- если вы не можете покинуть автомагистраль, вы должны: прижаться к (правой) обочине и остановиться;
- руль вывернуть вправо (чтобы при ударе в заднюю часть — ТС не вылетело на середину проезжей части), если пришлось остановиться в левой полосе, то колеса вывернуть влево;
- выйти из транспортного средства через правую дверь и проследить чтобы ваши пассажиры вышли так же — через правые двери!
- выставите знак аварийной остановки, но не выходя на проезжую часть;
- включите аварийную сигнализацию, оставьте включенными габариты (ходовые огни).
Дети должны находиться под контролем.
Позвоните в службу спасения (МЧС) — 01 (с сотового 101), 112 и сообщите где вы, расскажите о возникшей проблеме, если существует угроза безопасности движения на этой магистрали, также расскажите об этом.
Если буран застал вас в дороге в автомобиле:
Закройте окна и двери машины, укройте двигатель со стороны радиатора, по возможности расположите автомобиль двигателем в наветренную сторону. Через определенное время вокруг автомобиля разгребайте снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. Не допускайте проникновения в кабину выхлопных газов, следите, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом.
Как понять, где вы находитесь: посмотрите на километровые знаки, сооружения на магистрали или архитектурные ориентиры, указатели, попытайтесь сообразить, сколько времени вы проехали от последней развязки и какая была скорость — получите примерное расстояние. Сообщите направление, в котором вы двигались.
Если вы увидели нештатную ситуацию на дороге — позвоните в экстренные службы. Ведь люди, попавшие в стрессовую ситуацию, не помнят, что им надо сделать. Еще одна причина, чтобы позвонить — это предупредить трагедию до ее возникновения. Ваш звонок может спасти чьи-то жизни!
Для информации: чем надо запастись перед дальней дорогой и что делать, если ситуация вышла из-под контроля.
1. Трос (10 м, попрочнее).
2. Пара стальных карабинов
3. Лопата (любая - саперная, специальная дорожная или обычная)
4. Спиртовка, примус или 4-5 длинных свечей
5. Шерстяное одеяло или плед (по одному на каждого пассажира)
6. Полиэтилен длинной 3-5 м (шириной не менее 1,5 м).
7. Фонарь (лучше всего специальный, автомобильный)
8. В автомобильную аптечку дополнительно положить все необходимые для каждого пассажира лекарства и неплохо иметь анальгетики, валидол, аспирин.
9. Если предстоит провести в дороге более 3-4 часов, необходимо иметь при себе и запасную канистру топлива.
Главное и общее правило все же – следить за прогнозом погоды. И без особой надобности не выезжать, если обещают, скажем, снегопад. Предположим, едете вы на дачу, недалеко, километров 100. Но по хорошей федеральной трассе вы ведь не весь путь едете, а 10-15 км приходится ехать по местной дороге. Вот это уже сложная дорога - на ней-то всякое может приключиться. Например, дорогу так замело, что двинуться дальше вы не можете. Машин вокруг нет. Домов тоже не видно. Вечер. Что делать? Ни в коем случае не пытаться пешком отыскать жилье самостоятельно. Во-первых, в метель нетрудно заблудиться. Кроме того, в мороз и снежную метель путь даже в 1 км – смертельная опасность и практически непреодолимое расстояние. Вместо этого надо попытаться укрыться от ветра и снега, переждать в машине до утра (или до первого проезжающего мимо крупного автомобиля). Попытайтесь не паниковать – ваша суета приведет лишь к переохлаждению вашего организма.
Согреваться алкоголем не надо: вместо согрева это в итоге тоже приведет к вашему переохлаждению. Первым делом осмотритесь. На капот (или даже на крышу) автомобиля поставьте знак аварийной остановки. Не выключайте подфарники. Машину не надо ставить в тоннелях или под мостами, хотя, казалось бы, спасаться от снега там сподручнее. Идеальное место – если поблизости лес. Обязательно проверьте, чтобы выхлопная труба не была засыпана снегом, и выхлопные газы не скапливались под днищем автомобиля. Если снег все прибывает, периодически выходите из машины и постоянно очищайте выхлопную трубу и подветренную сторону автомобиля (для этого очень пригодится лопата). Угарный газ почувствовать нельзя, он без запаха. Но избежать его концентрации в салоне вполне в ваших силах. Кроме того, обязательно направьте обдув на малой скорости в ноги (это позволит поддерживать приемлемую температуру двигателя) и оставьте щель на одном из окон.
Как согреться: определите, откуда идет ветер, с какой стороны на машину наносит больше снега. Ту сторону и прикройте полиэтиленом, присыпав лопатой снег до середины дверцы. Так будет и теплей внутри машины, и больше шансов, что ее не засыплет окончательно. Если с вами дети, уложите их спать – закутав в шерстяные одеяла. Не снимайте головной убор – даже если кажется, что в машине не холодно. К слову, если придется залезать под машину, свое одеяло можно использовать и как подстилку – и тепло, и меньше шансов испачкаться. Пригодятся и свечи – их можно расставить по углам салона, одну закрепить в центре. Это прибавит 5 градусов в ваше временное пристанище. Кроме того, живой огонь успокаивающе действует на психику. Не забудьте оставить щелочку в окне, чтобы не угореть. 4-5 свечей хватает на 8 часов тепла. Гарантированно в салоне будет около 15 градусов. Это прохладно, но не смертельно. Когда закончатся свечи, можно использовать спиртовку, газовую горелку или примус. Машину постарайтесь не глушить – неизвестно, сможете ли вы ее потом завести. Двигатель проработает часа 4 и более, если у вас 2/3 бака в 40 литров. Вот для таких случаев важно иметь еще и канистру…Главное - дотянуть до утра. Правильное решение обязательно придет при свете дня.
Помощь на дороге: если под рукой мобильный телефон, и он ловит в том месте, где вы застряли – звоните 101 или 112. У операторов мобильной связи есть оборудование, которое помогает определить, где вы находитесь. Поэтому важно запоминать приметы, когда едете: названия населенных пунктов, овраги, мосты, повороты, указатели километров… К вам на помощь обязательно отправятся спасатели.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи.)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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