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МЧС: местами по Самарской области сохранится усиление северо-западного ветра 15-18 м/с

21 июня 2018 14:49
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Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», до конца дня и вечером 21 июня 2018 г. местами по Самарской области сохранится усиление северо-западного ветра 15-18 м/с.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

При грозе:

- Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.
- Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.
- Водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.
- Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
При граде:
- по возможности не выходите из дома;
- находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;
- не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;
- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);
- не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.

Будьте внимательны и осторожны, передает пресс-служба облМЧС.



Фото:    пресс-служба облМЧС
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Комментарии



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