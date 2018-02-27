Людмила Нарусова: По цене билета на оперу в Большом театре можно слетать в Ла Скала, купить там самый дорогой билет и переночевать в гостинице
27 февраля 2018 20:51
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Нарусова отметила, что билет на оперу в Большом театре стоит $800. По ее словам, за эти деньги можно слетать в Милан в Ла Скала, купить там самый дорогой билет и провести еще ночь в гостинице.
Таким образом политик ответила на предложение члена комитета Александра Башкина проработать вопрос о наложении больших штрафов не только на перекупщиков билетов в спорте, но и на спекулянтов, которые продают билеты на культурные мероприятия. «Мы одобрили недавно очень важный закон об установлении ответственности за незаконную продажу входных билетов на матчи FIFA. Этот закон имеет короткий период действия — он утрачивает силу после окончания чемпионата мира», — пояснил он.
Глава комитета Андрей Клишас предложил посмотреть, как этот закон будет работать во время проведения ЧМ по футболу, будет ли от него эффект, а уже после этого предпринимать шаги. По словам Клишаса, сейчас не стоит вопрос о регулировании цен на билеты, нужно сначала исключить фальшивые билеты.
Однако Клишас отметил, что цены на многие спектакли «в том же самом Большом театре» очень высокие. «Я, честно говоря, не понимаю, почему так, но, наверное, как-то это определяется, я никогда не видел, чтобы при таких высоких ценах в Большом театре был пустой зал. Рыночная экономика, наверное, определяет спрос», — пояснил глава комитета Совфеда.
В мае 2017 года министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что министерство разрабатывает проект закона, который утвердит меры против «билетной мафии». Среди предлагаемых мер — фактический запрет на сдачу обратно в кассу ранее купленных билетов, если на то нет уважительных причин. Также предложено ограничить сайты перекупщиков. Нельзя будет продавать билет дороже, чем по цене, указанной в номинале.
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