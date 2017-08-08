«Люди перестают терпеть и начинают требовать», — глава ВЦИОМа рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
8 августа 2017 22:27
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По его словам, именно в ситуации, когда кризис закончился и жизнь стала лучше, активнее всего и проявляются «революционные настроения», сообщает ТАСС.
«В этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать. И в этой ситуации появляется запрос на перемены», — заявил Федоров, выступая на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Глава ВЦИОМа отметил, что запрос на стабильность в российском обществе сейчас «уходит на периферию», сменяясь запросом на перемены, а политическая борьба идет именно за то, какими именно эти перемены будут, «чей образ перемен возобладает».
«Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается, и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ. Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года», — пояснил Федоров.
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