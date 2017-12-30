Любой желающий может принять участие в мотопробеге Дедов Морозов и Снегурочек по Самаре

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В воскресенье, 31 декабря, в Самаре состоится мотопробег байкеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Участником акции может стать любой желающий при наличии мототранспорта (с документами на технику и правом управления ею) и костюма "деда Мороза или Снегурки".Дата проведения: 31 декабря.Место сбора парковка ТРЦ Русь на Волге в 12:00.Цель: подарить детям сказку, порадовать автомобилистов и пешеходов хорошим предновогодним настроением.Фото: vk.com/feed