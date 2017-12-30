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Любой желающий может принять участие в мотопробеге Дедов Морозов и Снегурочек по Самаре

30 декабря 2017 21:49
128
Необходимо только наличие: мототехники (с документами на технику и правом управления ей) и костюма
В Самаре пройдет мотопробег Дедов Морозов. Мероприятие не коммерческое, не политическое, не является рекламной акцией чего-либо, сообщают организаторы - байкеры мотоциклетного клуба «Зеленая ворона».

В воскресенье, 31 декабря, в Самаре состоится мотопробег байкеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Участником акции может стать любой желающий при наличии мототранспорта (с документами на технику и правом управления ею) и костюма "деда Мороза или Снегурки".

Дата проведения: 31 декабря. 

Место сбора парковка ТРЦ Русь на Волге в 12:00. 

Цель: подарить детям сказку, порадовать автомобилистов и пешеходов хорошим предновогодним настроением. 



Фото:   vk.com/feed


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Комментарии



Социум
30 декабря 2017  21:49
Необходимо только наличие: мототехники (с документами на технику и правом управления ей) и костюма
Любой желающий может принять участие в мотопробеге Дедов Морозов и Снегурочек по Самаре
Необходимо только наличие: мототехники (с документами на технику и правом управления ей) и  костюма "деда Мороза или Снегурки". Социум
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